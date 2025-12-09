驚險！F-16飛官大G動作昏迷 空軍證實：長機隨伴返場安降
記者陳思妤／台北報導
有媒體報導指，昨（8）日空軍一架F-16戰機從台東空軍基地起飛進行訓練，但飛行員卻發生大G動作昏迷，戰機一度失控急墜。對此，國防部空軍司令部今（9）日證實，飛行員執行例行訓練時發生短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。
針對媒體報導「空軍F-16飛官大G動作昏迷」一事，空軍司令部表示，本署台東基地F-16戰機日前執行例行訓練時，發生飛行員短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。
空軍司令部進一步表示，戰機操作需要保持最佳體能及專注力，並落實抗G動作，本部將持恆實施人員重量訓練與風險評估，確維飛行安全。
