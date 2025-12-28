驚險20秒！看護嚇到放聲尖叫 仍拿枕頭護住阿嬤頭部

一名看護在地震發生當下，雖然感到極度恐懼，但她的第一反應並非逃跑，而是抓起枕頭，第一時間護住臥床阿嬤的頭部。（圖／Threads@ta2__l__tattoo授權提供）





昨晚（27日）強震來襲，劇烈搖晃長達20秒。在這驚險時刻，許多父母的本能反應是衝上前保護孩子；而在台北市，也有一段感人的畫面流出。一名看護在地震發生當下，雖然感到極度恐懼，但她的第一反應並非逃跑，而是抓起枕頭，第一時間護住臥床阿嬤的頭部。

透過畫面可見，地震發生時，看護雖害怕到放聲尖叫，但仍緊緊護著阿嬤；反倒是阿嬤輕聲安撫她說：「免驚啦」。即使地震結束，看護仍不敢起身，持續守護長者，這份超越恐懼的敬業精神，讓家屬看了既感動又暖心。

同樣展現本能反應的還有這對父母。地震當下天搖地動，家具劇烈搖晃，但爸媽不顧自身安危，從沙發上一躍而起，高喊孩子名字，並一把抱起孩子衝往安全處躲避。在這驚險的20秒內，民眾心繫的都是最愛的家人，只想守護彼此平安。