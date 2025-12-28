驚險20秒！ 看護被地震嚇到尖叫 拿枕頭護嬤頭部

看護火速衝到阿嬤床邊，隨手抓起旁邊的枕頭保護臥床的阿嬤。（圖／Threads@ ta2__l__tattoo授權提供）





昨天強震一發生，驚險20秒，在台北市一名看護，她當下感覺到有地震，心裡雖然很害怕，但他第一時間先抓起枕頭、彎下腰護住阿嬤頭部，同時嚇到放聲尖叫，就連地震結束了，他也不敢起身，是阿嬤很溫暖的告訴她，「我在這邊，免驚啦」，阿嬤的家人覺得暖心，把影片po網，大家都對看護無微不至的照顧阿嬤，覺得非常敬業。

收到手機地震警訊響起，看護火速衝到阿嬤床邊，隨手抓起旁邊的枕頭保護臥床的阿嬤。

看護vs.阿嬤：「啊...不要動，（免驚啦，好了啦沒有了。）」

看護接著拿著枕頭放在自己頭上，他自己則彎下腰護住阿嬤，拚命叫阿嬤不要動，看護也嚇到放聲尖叫，地震結束後，阿嬤還反過來安撫看護，跟他說不要緊，但看護還是不敢起身，就怕危險還沒結束。

阿嬤vs.看護：「不要緊了啦，好了啦好了啦，沒有啦。」

事發在27號晚上11點6分，阿嬤的家人從監視器看到後，非常感動，把影片po網，也引發網友熱議，不少網友紛紛留言，好盡責的看護，阿嬤最後還給看護拍拍，超可愛，她真的很害怕，但還是沒忘記保護阿嬤，真的很棒，也有人說，看完忽然眼淚流下來，兩人就像一般祖孫，小的怕的要命，還是護住阿嬤。

其實這名看護遇到地震秒護阿嬤不是第一次了，8月27號，阿嬤發現屋主在晃，先左顧右盼，接著看護衝出來。看護vs.阿嬤（08／27）：「阿嬤，ㄟ，地震。」

看護從房間衝出來客廳，緊緊抱著阿嬤，這時手機警報響了，看護喊著好怕，但寸步不離守著阿嬤，真的讓人超感動。

一樣暖心的還有這名印尼看護，原本躺在床上滑手機，聽到手機警示，也是立刻爬起來，印尼看護起身，雙手護住臥床的雇主，直到地震結束後，他才鬆了一口氣，拍拍胸口，暖心的舉動，也讓大家豎起大拇指，肯定他們無微不至的照護長輩。