驚險7秒畫面流出！小琉球交通船「猛撞用餐區」整桌奔逃 19歲女傷勢曝

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

19歲女子（白衣）因為交通船突然撞進來，慌亂之中手肘受傷前往醫院就醫。（圖／翻攝畫面）

屏東東港、小琉球航線一艘藍白航運交通船今（29）日上午出海試船，但在停靠碼頭過程中，因為不明原因撞進華僑市場，導致正在用餐的一名19歲女子閃避過程中受傷。撞擊瞬間畫面曝光，用餐竟然碰上「大船攻擊」，整桌人驚慌奔逃。

一桌人正在華僑市場準備用餐，沒想到下一秒竟然碰上交通船撞進來。（圖／翻攝畫面）

用餐客人驚慌逃竄，其中一名19歲女子受傷。（圖／翻攝畫面）

所有人入座準備用餐，點好菜正等著上菜，完全沒料到，危險正在靠近中，等到注意到時，已經來不及，交通船直接撞斷欄杆，整桌人驚慌逃竄，其中一名19歲女子，在慌亂中受傷，前往醫院就醫檢查。

交通船撞斷欄杆驚悚畫面曝光。（圖／店家提供）

據悉，這艘客輪總噸位198噸、全長30.5公尺、深V型單胴體設計的高速客輪，最大可搭載乘客182人。藍白航運經理周台誠表示，該艘客輪今（29)日出海試船，在停靠碼頭時不知道為何撞到，目前排除人的問題，疑似在切換到退檔時反應過慢，是否機械問題所致還要釐清。

華僑市場用餐區欄杆被交通船撞斷，仍待復原中。（圖／記者朱俊傑攝影）

所幸該名19歲傷者經過就醫檢查後，無大礙已經返家。用餐碰上大船撞擊，恐怕在場所有人從未想過，撞斷的欄杆，藍白航運公司已經請人前往維修，預計數日才能完成，將暫時架設圍籬網維護安全。

藍白航運經理周台誠表示，疑似是機械問題，詳細原因仍待釐清。（圖／記者朱俊傑攝影）

