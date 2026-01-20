驚魂記！國人滯留阿布達比終返台 外交部詳細還原事發經過

去年11月台灣人陳世勝跟妻子原計畫從桃園機場飛往土耳其旅遊，在阿拉伯聯合大公國(簡稱阿聯)首都阿布達比轉機時，卻遭警察拘捕。立法院長韓國瑜今天(20日)在國民黨立委張嘉郡的陪同下，接見這對順利返台的夫妻，外交部在例行記者會上也還原本次事件經過，並表示阿聯檢方已在今年1月8日解除陳世勝的旅行禁令，陳世勝也在1月17日返抵國門。

去年11月23日晚間，台灣人陳世勝跟妻子楊麗華在桃園機場搭機飛往阿布達比轉機，陳世勝11月24日在阿布達比登機時卻意外被當地警察拘捕，此事引起廣泛關注。

廣告 廣告

外交部今天召開例行記者會，媒體詢問此事件案發經過及最新進展，外交部發言人蕭光偉表示，陳世勝去年11月24日在阿布達比機場遭當地警方拘捕之後，在11月28日獲釋，經過他的委任律師向當地檢方釐清當事人沒有涉犯案件之後，阿聯檢方已在今年1月8日解除陳世勝的旅行禁令，陳世勝也在1月17日搭機抵台。

關於我國駐杜拜辦事處所提供的協助，蕭光偉說明，駐杜拜辦事處自事發後就已立即在符合當地法令的前提下積極提供各項行政協助，包含持續陪同陳世勝向阿布達比以及杜拜兩地的檢警單位釐清案情、安排會晤多位律師、協助向阿聯政府申請解除旅行禁令、陪同就診、交通接送、短期住宿、常備用藥以及生活便餐等事項。

蕭光偉也指出，駐杜拜辦事處去年12月12日在阿布達比機場協助陳世勝尋回所有個人行李，並在駐杜拜辦事處的協助之下，陳世勝在12月17日聘請了律師以辦理後續的訴訟事宜。另外，由於阿布達比當局弄丟陳世勝的護照，駐杜拜辦事處也在今年1月14日協助陳世勝取得護照遺失證明，以利他離境返台；駐杜拜辦事處1月15日協助聯絡相關單位確認陳世勝可以離境之後，在1月16日晚間也協助接送陳世勝赴阿布達比機場搭機離境，最終陳世勝在1月17日抵台。

蕭光偉強調，外交部十分重視國人旅外的權益，本案在協處過程當中，也都在符合當地法令的前提下，為國人爭取並維護最大的應有權益。

陳世勝今天表示，他20年前曾赴杜拜參展，後來就再也沒去過阿聯，去年11月在阿布達比被一群武警帶走時，他剛開始真的很驚恐，當地警方指稱他涉及侵佔財產等案件，當時他感到不解，被拘留4天的日子相當難熬，所幸，後來今年1月終於還他清白，對方確認是AI系統錯誤標記，把他誤認是通緝犯才誤抓了他。(編輯：宋皖媛)