驚魂！內湖怪男「公園隨機強拉幼童」 父母護子還遭毆打

台北市內湖區瑞陽公園9日下午發生一起驚悚事件，一名康姓男子突然靠近正在遊玩的幼童，試圖將孩子抱走，父母在保護孩子的過程中遭到攻擊，連幼童也被波及。警方接獲報案後，於當日晚間6時許在文德路上發現康姓男子，將其帶回派出所偵辦並依法強制送醫。

內湖出現一名詭異男子強拉幼童。（圖／警方提供）

受害父母在網路上發文描述當時情況，母親表示，當時他們正陪小朋友玩滑梯，康姓男子突然靠近要抱走孩子，幸好先生反應快先把小孩抱走。她指出，儘管他們已經一直後退想要離開，對方仍持續跟過來要抱小孩。

由於過於害怕，母親拿了旁邊小朋友的滑板車擋著康姓男子，要求他離開不要靠近，沒想到對方竟出手攻擊她。受害者進一步指出，先生看到後上前制止，結果康姓男子也打了先生，還波及到小朋友。

警方逮捕康姓男子。（圖／警方提供）

受害母親在文中表示「想到就覺得害怕」，並透露康姓男子目前已被轉到他固定就診的精神病院，對於這種未爆彈真的不知道該說什麼。

警方調查指出，報案人於文德路22巷瑞陽公園與丈夫及小孩遊玩時，遭康姓男子靠近並有拉扯小孩意圖，即便當場制止對方仍遭到攻擊，目前家長已對康姓男子提出傷害及強制告訴，案件將移請士林地檢署偵辦。

