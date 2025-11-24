驚魂一刻！南投輪椅老人過馬路遭貨車撞飛 駕駛辯陽光太強

南投草屯發生一起驚險的車禍事件，一名83歲的輪椅老人於22日下午準備過馬路時，遭一輛藍色貨車撞擊，導致他整個人被甩飛，重摔在地。幸運的是，老人在送醫後並未造成大礙。

南投草屯長照人員推著一名83歲的輪椅老人22日下午準備過馬路時，遭一輛藍色貨車撞擊，導致老人被甩飛，重摔在地。（圖／中天新聞）

據了解，當時老人的孫子在旁目擊了整個過程，表示當時有長照人員推著爺爺準備散步，並在過馬路時確認周圍沒有來車。卻不料，貨車駕駛在左轉時並未禮讓行人，造成了這起意外。肇事駕駛稱，事故發生時因為陽光刺眼，導致視線不佳，未能及時看到輪椅上的老人。

草屯分局交通事故處理小隊的隊長賴啟文表示，將針對肇事者的違規行為進行處罰。家屬也將持續與肇事駕駛協商，釐清賠償責任。

