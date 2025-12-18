驚魂！ 北海道機場巴士起火 車上41人緊急逃生

巴士因不明原因，突然起火燃燒。（示意圖／翻攝自unsplash）





日本北海道千歲市的高速公路上，一輛開往機場的高速巴士，突然起火燃燒，所幸司機及時發現，10分鐘之內，將車上包括乘客與乘務人員共41人，全數疏散，沒有人員受傷。

目擊者：「大家都疏散到哪裡去了呢？」看著前方巴士不斷冒出大量白煙，右側車身還能看到橘紅色的火焰，火勢越來越猛，連經過的車輛，都能感受燃燒的高溫。

目擊者：「啊好燙，哇好熱。」17日上午，日本北海道千歲市的高速公路上，一輛開往新千歲機場的巴士，突然起火燃燒。

目擊者：「火焰一路竄到車體上方，整個車子全面燃燒。」

車上幾乎是滿座的狀態，包括乘客和乘務人員，一共有41人，所有人在10分鐘內全部疏散，而且乘客的行李，也全部平安無事，關鍵就在於巴士公司之間即時連手應變。

巴士司機從後照鏡發現冒煙後，隨即停車疏散旅客，再用無線電聯繫附近同公司的巴士，支援巴士陸續迅速抵達，協助將乘客行李搬出，並載走乘客，將損傷降到最低，由於巴士當天例行檢查，車體沒有任何異常，目前警消也進一步調查起火原因。

