驚魂！北門站男失控持雨傘敲打車廂 民眾嚇全急奔竄

台北市 / 綜合報導

耶誕節晚間8點多，捷運綠線行經北門站時，車廂內傳出騷動，一名男子拿雨傘敲打玻璃，嚇得不少民眾驚慌逃竄，大家完全不知道原因，就是跟著一起狂奔，情況相當混亂。事後北捷證實，並非攻擊事件。至於誠品南西店，則有民眾發現一張綠色紙條，寫著接下來幾天要對更多人不利，目前警方已經採集指紋，鎖定對象。

捷運車廂內，民眾拔腿狂奔，還有人因為推擠跌倒在地。民眾說：「不要再擠了，下車，下車，不要擠了。」車門才打開全部人一擁而上，月台上的民眾也搞不清狀況，就是跟著一起跑。民眾說：「不要擠，有人跌倒了，剛剛發生什麼事啊各位。」昨(25)日晚間8點多，台北捷運松山新店線，有男子拿雨傘敲打玻璃，民眾見狀按對講機通報，但有人反應比較大，直接起身往其他車廂跑，因而引發騷動。

目擊民眾說：「那時候我們完全是不知道發生什麼事情，是大家都很恐慌，然後大家就是一直跑一直跑，我們也是跟著跑。」捷運車廂宛如跨年散場，行李箱包包鞋子手機水壺雨傘，散落在各個角落，還有打翻到處都是的飲料，北捷進行安撫廣播，事後也會把旅客遺留物送回北門認領。

捷運警察隊隊長廖洛育說：「由警方護送該(敲打車廂)母子至北門站出站，經確認，並非攻擊事故。」而在誠品南西的花海中，赫然見到一張綠色字條，上面用英文寫著，接下來幾天還會對其他人不利，民眾馬上報警。

我們的朋友看到牆上有人，貼了這個東西看起來滿可怕的，最近就已經加派這麼多警力了，結果還出現有這樣的紙條，或有這樣的聲音出來，受限監視器角度，目前警方會採驗指紋的方式，鎖定對象，儘管如此仍難免讓民眾心慌。

民眾說：「就是模仿犯之類的，就很多類似那種也會出來，(會不會擔心)，滿擔心的。」民眾說：「多多少少會擔心吧。」張文事件餘波盪漾，案情還在查，民眾也還在驚恐中，究竟是誰刻意製造恐慌與混亂，警方繃緊神經。

