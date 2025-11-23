驚魂！國道1號68.3K小客車突竄火舌 駕駛及時逃生

國1北向楊梅段自小客車起火燃燒 幸無人傷亡。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】今（23）日中午過後，國道1號北向68.3公里楊梅路段發生一起自小客車火警。一輛白色自小客車行駛途中突然起火，濃煙竄升十公尺高，場面觸目驚心。國道公路警察第一大隊勤務指揮中心於15時25分接獲多起用路人報案，立即通報線上巡邏警網並聯繫119派遣消防車前往搶救，現場迅速封閉外側車道及路肩進行處置。

66歲林姓男子獨自駕駛該輛自小客車，行經事故地點時發現儀表板異常燈號亮起，並聞到焦味，隨即警覺不對勁，迅速打方向燈靠邊停入路肩。才剛下車沒幾秒鐘，引擎蓋即竄出火苗，隨後整輛車陷入火海。林男因反應迅速，成功在火勢擴大前逃離車輛，僅受驚嚇並未身體受傷，現場也未波及後方或其他車道車輛，幸未釀成更大事故。

消防人員抵達立即拉水線強力灌救，火勢約在16時10分獲得控制，16時23分完全撲滅，經拖吊車將燒毀車輛移置後，封閉路段全面恢復通車，國道警方並於上游CMS資訊可變標誌發布「外側車道慢行」提醒，避免二次事故。國道警方表示，詳細原因仍待消防局火調科進一步鑑識，不排除車齡老舊或電路系統故障導致。

國道公路警察第一大隊特別呼籲，用路人上路前務必做好車輛安全檢查，包含機油、冷卻水、電瓶、輪胎等項目。行駛中若發現車輛異常，應保持冷靜，立即開啟危險警示燈並打方向燈，漸進式滑向路肩停靠；若無法移動，應在車後100公尺以外放置三角故障標誌，全員迅速離車、面向來車方向退至護欄外或路堤下等待救援，並撥打1968或使用「1968 APP」向國道警方報案，以確保生命安全。警方強調，車輛火警黃金逃生時間極短，果斷棄車保命才是上策。(圖/警方提供)