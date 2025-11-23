驚魂！國道1號68.3K小客車突竄火舌 駕駛及時逃生
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】今（23）日中午過後，國道1號北向68.3公里楊梅路段發生一起自小客車火警。一輛白色自小客車行駛途中突然起火，濃煙竄升十公尺高，場面觸目驚心。國道公路警察第一大隊勤務指揮中心於15時25分接獲多起用路人報案，立即通報線上巡邏警網並聯繫119派遣消防車前往搶救，現場迅速封閉外側車道及路肩進行處置。
66歲林姓男子獨自駕駛該輛自小客車，行經事故地點時發現儀表板異常燈號亮起，並聞到焦味，隨即警覺不對勁，迅速打方向燈靠邊停入路肩。才剛下車沒幾秒鐘，引擎蓋即竄出火苗，隨後整輛車陷入火海。林男因反應迅速，成功在火勢擴大前逃離車輛，僅受驚嚇並未身體受傷，現場也未波及後方或其他車道車輛，幸未釀成更大事故。
消防人員抵達立即拉水線強力灌救，火勢約在16時10分獲得控制，16時23分完全撲滅，經拖吊車將燒毀車輛移置後，封閉路段全面恢復通車，國道警方並於上游CMS資訊可變標誌發布「外側車道慢行」提醒，避免二次事故。國道警方表示，詳細原因仍待消防局火調科進一步鑑識，不排除車齡老舊或電路系統故障導致。
國道公路警察第一大隊特別呼籲，用路人上路前務必做好車輛安全檢查，包含機油、冷卻水、電瓶、輪胎等項目。行駛中若發現車輛異常，應保持冷靜，立即開啟危險警示燈並打方向燈，漸進式滑向路肩停靠；若無法移動，應在車後100公尺以外放置三角故障標誌，全員迅速離車、面向來車方向退至護欄外或路堤下等待救援，並撥打1968或使用「1968 APP」向國道警方報案，以確保生命安全。警方強調，車輛火警黃金逃生時間極短，果斷棄車保命才是上策。(圖/警方提供)
其他人也在看
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
三菱當家得利卡改款接單破 3 千張！候車期 5 個月 下一代台灣將導入
今年東京移動展上，Mitsubishi 推出二度小改款的 Delica D:5，換上新式樣外型與 8 吋數位儀表，動力維持不變但加入招牌的 S-AWC 超能全時四輪控制系統，雖然只是小改款但一經問世便大受歡迎，日媒指出上市不到 1 個月已有約 3,000 張訂單，候車期可能長達 5 個月。自由時報汽車頻道 ・ 10 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
日系入門輕貨卡升級舒適露營車！實用家電全帶著走 輕鬆享樂車宿生活
過往以銷售及維修 Daihatsu 車款為主的三島大發（Mishima Daihatsu）看準戶外風潮盛行的蓬勃商機，近年來也開始提供露營車改裝服務，其中又以品牌首發之作 Quokka 露營車最受歡迎，將 Hijet Truck 車室改造成為溫馨小木屋，日本當地售價為 264～295.5 萬日圓，約台幣 53～59 萬元，提供戶外玩家一個能輕鬆享受車宿生活的入門選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 台北報導台北市大同區一家老字號銀樓，日前被LV在台代理人檢舉，業者涉嫌在店內販售未經授權的LV金鐲，LV在台代理人購買後送驗，確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉，近日，檢方依商標法起訴業者，業者今天（週日）出面喊冤，表示都是幫客人代購，並沒有在櫃上陳列販賣。走進銀樓看得眼花撩亂，湊近一看，這款金手鐲格外顯眼，有著一朵白色山茶花、或是像這款有獨特四葉草造型，都很受消費者歡迎，但這些造型乍看下，都像專櫃品牌LV或香奈兒的標誌性符號。LV在台代理人接獲檢舉，來到北市這家老字號銀樓購買後隨即送驗提告，老闆娘出面喊冤。北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）當事銀樓業者：「因為一直被消費者說你們怎麼沒有賣，不然就幫他從網路上面買來，然後他如果要就幫他買，你怎麼不去講那個菜市場拿來裝袋子的，你怎麼不去抓那些啊？」老字號銀樓就在台北市大同區，去年8月LV在台代理人接獲檢舉，以2萬6千8百元買下一條有著LV經典花紋圖案的手鍊，送驗後確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉。老闆娘說，店內主要做黃金買賣，這種款式的手鍊都是客人要求才會進貨代購，並非刻意販售這類商品。但檢方認為店內的確有陳列而且還標價販售，還是依商標法起訴。當事銀樓業者：「我們只會做幫忙買的動作，而並不會說自己檯面上也放一大堆，(客人)實際上詢問是有，最主要是消費者不敢在網路上面買。」北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）非本案律師 李育昇：「店家所陳列販售的商品上面，有精品品牌的標誌，足以誤導消費者，讓人誤以為該商品是正品，已經侵害精品商標權涉犯侵害商標罪，要處三年以下有期徒刑拘役或併科二十萬元以下的罰金。」雖然業者可以跟LV集團和解，但和解費勢必又是不小數目現在檢方請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，接下來也要追查，還有哪些銀樓涉嫌違法販售這類商品。原文出處：北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購 更多民視新聞報導她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人民視影音 ・ 2 小時前
快訊／高雄夢時代爆意外！70歲婦人吃Buffet噎到OHCA
週末聚餐釀意外！高雄夢時代今（23）日晚間19時許，一名70歲婦人於吃到飽用餐時，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳。消防局出動2車4人前，目前送醫搶救中。詳細事發原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前
BMW宣告首款氫燃料電池車iX5 Hydrogen即將量產
BMW可以算是最早讓氫燃料電池車量產運行的豪華品牌之一，本周BMW官方宣告，BMW的全新世代X5將提供5種以上的動力選項，包括汽油、柴油、插電式油電複合動力三款油車，以及純電動 的iX5 和 iX5 Hydrogen氫燃料電池車型等兩款新能源動力車型，繼X5的主力油車車型將於2026年發表上市後，iX5 Hydrogen將於 2028 年上市。汽車日報 ・ 1 天前
車齡僅4年引擎突傳異音 休旅車停靠路邊瞬陷火海
雲林縣 / 綜合報導 雲林發生火燒車的意外，熊熊火勢與濃煙，遠遠就看得到，嚇壞不少用路人，車主許姓男子開車下虎尾交流道，聽到引擎發出故障的聲音，車子才停路邊，就突然起火燃燒，還好他跟同車的朋友及時逃生，沒有人員受傷，車主說，這輛休旅車的車齡才4年，平常都有保養維護，不知道為什麼會燒起來，確切事故原因，要等火調小組鑑定調查。白色休旅車停在路邊，熊熊火勢不斷燃燒，還冒出陣陣黑色濃煙，為了避免發生意外，警車停在後方進行戒護，火燒車的意外，發生在昨(22)日下午，許姓男子開車載朋友，從台北出發要前往雲林斗六，才剛下虎尾交流道，車子突然燒了起來，消防隊員到場，拉起水線進行灌救，路過的車輛，都小心翼翼減速通過。休旅車被大火燒得面目全非，消防隊到場不到5分鐘，就把火勢撲滅，持續灑水降溫，雲林縣虎尾高鐵消防分隊小隊長黃琮淵說：「撲滅火勢之後，再打開引擎蓋，做最後的確認，是不是有其它的異物或東西在現場。」這起火燒車事故，沒有人員受傷，事發前，許姓男子聽到引擎有故障的聲音，車子才停在路邊沒多久就燒起來了。休旅車車主許先生說：「車停在紅綠燈的時候，引擎蓋就有點抖動，就怪怪的，然後趕快停旁邊，打空檔，然後熄火，然後引擎就開始冒火，還好人沒怎樣。」許姓男子跟朋友趕快下車逃生，發生驚險情況還心有餘悸，他強調，這輛車的車齡大約4年，平常都有固定保養，開車過程也沒有異常，火調小組後續要調查，是什麼原因才會發生這起火燒車意外。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在...CTWANT ・ 8 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 10 小時前
小車空間極大化的最佳詮釋｜Hyundai Inster EV450 探索入門級距能奏效？
目前，Hyundai 旗下在經營電動車的策略方向，是以 Ioniq 作為子品牌向上發展，舉凡 Ioniq 5、Ioniq 6 等，都是奠基在此之上，以 E-GMP 純電專屬模組化平台所建構的新世代車款，且無論是車輛本身、乃至於科技力都受到不小青睞，整體實力甚至早就超越一眾歐洲列強。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
台灣獨步全球？公民連署「8小工時」改5小時
台灣勞工面臨工時過長問題，近期有民眾在公共政策參與平台發起連署，提議修改《勞基法》將每日工作時間從8小時縮減為5小時。該提案建議若雇主無法配合，可將剩餘3小時改為「健康加班費」工時，讓勞工自由選擇參加。這項創新提案引發各界討論，勞團雖表示尊重，但質疑在現有經濟條件下是否有足夠利潤基礎支持。根據2024年統計，台灣總工時位居全球第5、亞洲第2，高於日韓，顯示台灣勞工工時確實偏長。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。白色轎車，被火舌吞噬，濃濃黑煙，不斷向上竄升，才剛下交流道等紅燈 ＂引擎抖動起火＂駕駛緊急逃生（圖／翻攝畫面）消防隊員，緊急佈水線灌救，所幸火勢在短時間內，就被撲滅，不過整台車，已經被燒得面目全非，只剩骨架，火舌吞噬轎車＂燒到只剩骨架＂ 消防隊急佈水線灌救（圖／翻攝畫面）事發就在，22日下午，國道一號虎尾交流道下，駕駛表示，當時剛下交流道，在停等紅燈時，就覺得車況異常，引擎不斷傳出奇怪聲音，還抖動嚴重，沒想到剛臨停路邊下車查看，車子就突然起火燃燒。車主表示，這台車，車齡大約4年，平常都有按時保養，一路從台北南下到雲林，也都沒有溫度飆高現象，怎麼會突然起火燃燒，詳細原因，還需由火調人員釐清。原文出處：剛下交流道．．．引擎嚴重抖動 車子起火燃燒 2人急逃生 更多民視新聞報導中型遊覽車突起火 11名旅客已下車逛老街幸無人傷2蒙古女涉新北九份扒竊 湊熱鬧看火燒車遭警逮捕新北驚傳火燒車！31歲男駕駛燒燙傷送醫 疑車內縱火輕生民視影音 ・ 8 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 23 小時前
誤信背黃金賺40萬 高雄男被賣柬埔寨詐騙園區｜#鏡新聞
高雄一名薛姓男子誤信朋友介紹，只要去柬埔寨幫忙背黃金，2天酬勞40萬，結果一落地就被載到詐騙園區囚禁，需付1.5元萬美金才放人，原本家人籌到錢找當地台灣人幫忙，結果對方拿錢落跑，後來找到高雄鳥松區一位里長參選人求助，才把人救出，結束8天驚魂記。鏡新聞 ・ 2 小時前