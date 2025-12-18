驚魂！在逢甲商圈騎車遭「電纜砸頭」女騎士：很危險

有一間旅店正進行廣告帆布拆除作業，疑似外包商的工人拆除不慎，誤將第四台電纜線弄斷。（圖／東森新聞）





17日上午11點多台中西屯逢甲商圈，有一間旅店正進行廣告帆布拆除作業，疑似外包商的工人拆除不慎，誤將第四台電纜線弄斷，經過的女騎士無辜遭砸，將影片PO網引發討論，網友都說真的太危險，詢問旅館業者，他們表示並不知情，而廣告公司業者則說當下有把事故現場排除，但為何電纜會掉落還有待釐清。

行車紀錄器拍下，街邊店家正在施工，前面幾台車經過都沒事，但到了騎士，電線突然崩落，重重砸在女騎士頭上，嚇得她趕緊煞車。

遭電線砸女騎士：「很危險耶，很危險耶。」

掉落的電線占據整條馬路，一旁的計程車也嚇壞，停在路口不敢動，而工程人員也趕緊放下手邊工作，小心翼翼的將電線拿走。

民眾：「我覺得很危險，就是拆除的時候應該要圍起來，就那邊不應該讓人家再走了，不然我感覺我自己走過去或，騎機車的時候都會很怕，覺得很危險，然後我會先繞道而行，直接先略過那個地方。」

事發17日上午11點多台中西屯逢甲商圈福星路與西安街上，附近的旅館正在進行廣告帆布拆除作業，疑似在拆除過程中工人操作不慎意外將第四台電纜線弄斷，女騎士經過無辜遭砸，將影片PO網發文，今天差點以為要飛出去，騎到一半電線砸我頭上，引發網友討論，有說人太誇張了，這也太危險還好你沒事。

旅館業者vs.記者：「沒有在那邊看我們就是，我們有其他事情要忙，拆除的人就離開，就是詳細發生什麼狀況，我們就是不清楚的，都不知道。」

詢問旅館人員，他們表示沒在現場，不清楚發生意外事故，而詢問承包拆除作業的廣告公司一樣一問三不知。

記者vs.廣告公司業者：「我這邊沒有收到資訊耶。」

明明是拆旅店的招牌，但業者跟承包單位都不願正面回應電纜為何掉落，後續又該如何改善也沒有做說明，警方獲報到場時廣告公司人員已經離開現場，掉落的第四台電纜也被清除，路上騎車天降意外，要是不小心勾到人電到人，後果恐怕不堪設想。

