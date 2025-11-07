驚魂！女駕駛等紅燈「車門未鎖」 通緝犯持刀強行闖入劫車

通緝犯在花蓮鳳林鎮因違規左轉被警方發現，隨即展開一場驚險的逃亡過程。這名59歲游姓竊盜通緝犯不僅持刀攻擊員警，更在台9線上隨機劫持一輛停等紅燈的轎車。當時車內女駕駛見狀立即跳車逃生，幸好未受傷。嫌犯駕車一路北上至豐田火車站後棄車逃逸，整起事件驚險萬分，也凸顯了車輛停等紅燈時鎖門的重要性，以及面對危險時迅速應變的必要。

嫌犯持刀攻擊員警。（圖／TVBS）

這起驚悚劫車案發生在花蓮鳳林鎮台9線平等路口，時間是6日下午3點多。當時員警在巡邏時發現一名騎士違規左轉，靠近查看後發現他是59歲的游姓竊盜通緝犯，立即展開追捕行動。員警沿著田間小路不斷追逐，男子拒捕不停車，當員警好不容易追上後，雙方發生扭打。鳳林分局偵查隊長吳泓修表示，嫌犯不服攔查加速逃逸，員警尾隨追緝到平等路，嫌犯停車後拒絕配合查證身份，並持刀反抗攻擊員警。在拉扯間隙，嫌犯丟下機車徒步逃跑，一路衝到大馬路上。

女駕駛（圖左）及時跳車，沒有受傷。（圖／TVBS）

被害車主古小姐描述，當時她正在等紅綠燈，警察在馬路中間一直大喊「通緝犯！他很危險」，沒過多久通緝犯就已經在她的車子旁邊，下一秒就開了她的車門。古小姐表示，在等紅綠燈時沒有鎖車門，讓嫌犯有機會強行闖入。所幸她足夠機警，立刻跳車逃生，才得以避免受傷。嫌犯在劫持車輛後，先倒車再加速向前衝，一路北上開到豐田火車站後棄車逃逸。整起事件展現了犯罪分子的危險性，也提醒大家在停等紅燈時應隨時鎖好車門，以防類似意外發生。

