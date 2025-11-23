驚魂！小黃開到巷子口被撞翻 車內乘客受傷

小黃跟從巷子開出來的轎車發生碰撞，計程車當場被撞翻，車內乘客也受傷。（圖／東森新聞）





新北新莊有民眾搭計程車返家途中遇上車禍！小黃跟從巷子開出來的轎車發生碰撞，計程車當場被撞翻，車內乘客也受傷。

計程車綠燈直行，才剛通過路口不久，運將注意到有車要從巷弄理頭切出來，當下他減速，再向左邊偏，試圖要閃卻已經來不及。

只見白色轎車開出來同時直接從計程車的車身撞了上去，計程車整輛被撞翻，側倒在馬路中央，過程中車內乘客還因此受傷。

案發就在23日凌晨一點多新北市新莊中平路巷子口，根據警方調查，計程車運將與白色轎車駕駛兩人都沒有受傷也沒有酒駕，至於計程車內乘客則是手指擦挫傷，現場沒有就醫，針對詳細的肇事原因有待進一步釐清。

