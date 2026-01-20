驚魂一幕！台88線女子行駛中開門下車 最高罰1.2萬

高雄市台88線快速道路日前發生驚險一幕，一名女子竟在車輛行駛中突然開門下車，隨後跨越車道走向路肩，整個過程被後方車輛駕駛拍下。警方表示，雖然趕到現場時已不見該名女子蹤影，但涉事車主與女子行為已違反道路交通管理處罰條例，最高可罰新臺幣一萬二千元，將主動聯繫車主到案說明。

據了解，事件發生於台88線西向2.6公里處，時間為19日傍晚6時30分。當地警方接獲報案後，隨即派員到場巡視，但未發現該名女子。警方調查後指出，女子與駕駛的行為已違反《道路交通管理處罰條例》第33條之相關規定。在快速道路上違規減速、臨時停車或停車的駕駛，將面臨3000元至6000元的罰款；而行人在快速道路上行走，亦將被處以相同金額的罰款。目前警方已主動聯繫車主到案說明，釐清事發經過。

根據網友上傳的影片，當時該女子從車內探出腳後，便迅速下車，隨後關上車門並橫跨車道，走向路肩。此舉不僅讓目擊者驚訝萬分，也引發網友熱烈討論。有網友表示，台88線上大車眾多，該女子的行為不僅危及自身安全，也可能造成嚴重的交通事故。

林園分局表示，該路段屬快速道路，行人禁止進入，相關違法行為將依法究辦。警方同時提醒，快速道路為高危險區域，駕駛人與乘客應遵守交通規則，以確保自身及他人安全。

