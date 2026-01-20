政治中心／綜合報導

台灣一對陳姓夫婦，去年11月底前往歐洲旅遊，沒想到在杜辦轉機時，陳先生突然遭武裝人員帶走，甚至銬上腳鐐，外交部介入了解，發現竟是當地AI系統，將陳先生誤標註為通緝犯，長達55天的驚魂記，陳先生在當地生活相片，也曝光。





驚魂！ 杜拜轉機被誤認＂通緝犯＂ 台男滯留55天終返台

雲林一名陳先生去年11月底在杜拜轉機被誤認為通緝犯而滯留 歷經55天驚魂總算返台（圖／民視新聞）





豔陽下自拍一張，但明明是要到歐洲旅遊，背景怎麼就成了阿布達比警察局？

更悲慘的還沒完，遭滯留4天，總算獲釋，但卻孤伶伶被丟在杜拜街頭，沒想到這場如惡夢般的經歷，讓來自雲林的陳先生，一待就是55天。

廣告 廣告

遭滯留杜拜台人陳先生：「我20年前有到過杜拜參展而已，其他時間我都沒有去過，那時候警察說，你涉及到侵占財產，我說奇怪我來都沒有來過，我怎麼隔空跟人家侵占財產，這個過程真的是，我做夢都沒有想到。」

不過是要轉機，卻被當成通緝犯帶走上銬，獲釋後，等待律師處理期間，陳先生短暫住了駐杜拜辦事處長家，接著又借住牧師家，雖然偶爾外出走走，但跨年，甚至只能架起平板，配上吐司、烈酒，跨海收看台灣演唱會。

陳先生妻子：「我先生（第一天）弄了腳鐐，真的是非常辛苦，被當成是囚犯，而且也沒有辦法跟外面做聯繫。」

驚魂！ 杜拜轉機被誤認＂通緝犯＂ 台男滯留55天終返台

外交部發言人表示駐杜拜代表處皆在符合當地法令前提下 為國人爭取並維護最大的應有權利（圖／民視新聞）









回顧這場驚魂記，11月24日，陳先生遭武警扣留，28日凌晨獲釋，12月3日，我國駐杜拜辦事處培同赴警局辦理行政程序，17日幫忙找回行李，直到今年1月，才確認通緝案是當地AI系統誤標，烏龍一場，好不容易解除旅行禁令，護照卻被當局搞丟了，一直到16日才順利搭機返程。

外交部發言人蕭光偉：「1/15在駐處聯繫相關單位，確認陳先生可以離境之後，於1/16晚間，也載送陳先生赴阿布達比機場，搭機離境，都在符合當地法令前提下，為國人爭取，並維護最大的應有權利。」

驚魂！ 杜拜轉機被誤認＂通緝犯＂ 台男滯留55天終返台

陳先生遭拘留4天後獲釋 後續依舊還阿布達比警局辦理行政程序（圖／陳先生提供）

受到無妄之災，陳先生和太太的歐洲行，全被搞砸，夫妻分隔55天後團聚，攜手到立院向韓國瑜致謝，也讓事件畫下圓滿句點。

原文出處：驚魂！ 杜拜轉機被誤認＂通緝犯＂ 台男滯留55天終返台

更多民視新聞報導

是否派員出席宏都拉斯總統就職典禮？外交部「鬆口」這樣說

危機四伏！伊朗局勢未明 台日發布旅遊「紅色警示」

杜拜轉機被誤認＂通緝犯＂ 陳先生滯留55天終返台

