驚魂！ 疑與通緝犯同名 台男阿布達比遭帶走4天獲釋

雲林一對陳姓夫妻23日從台灣搭機要前往土耳其參加中東旅遊，途中在阿布達比轉機時，陳先生遭到5名名武裝人員帶走，失聯4天，不過28日傳來陳先生獲釋的好消息，並且已經被杜拜辦事處長帶回住所安置。由於杜拜在11月29日到12月2日，(喀擦)是國定假日，要等到12月3日才能進一步辦理相關手續。至於陳先生被帶走的原因，疑似是因為護照名字和一名通緝犯相同，詳細情況，外交部持續釐清中。

陳太太在群組貼出訊息附上兩張照片，寫下現在是土耳其時間12點半左右，杜拜時間凌晨1點左右，先生被警察放出來，她的先生23日在阿布達比轉機時，被5名當地武裝人員帶走，失聯4天，28日傳出釋放的號好消息。

外交部發言人蕭光偉說：「當事人已獲警方釋放，當事人仍需在12月3號回警局報到，以辦理解除旅行禁令。」陳太太透過文字感謝大眾關心，說陳先生在11月28日被釋放，12月3日要到警察局報到，因為所有東西要扣留到12月3日才能拿到，希望辦事處協助安排這6天食宿，用借貸方式處理。

外交部說，除了將陳先生安置在職務宿舍，將持續提供核發後續旅行文件等協助，陳先生被帶走的原因，傳出疑似是因為陳先生的護照名，和一名「通緝犯」的拼音一樣，到底是不是誤會抓錯人，外交部還要進一步釐清。

立委張嘉郡說：「希望外交部能夠儘速釐清之外，假設這是一個誤會，我覺得阿布達比的警方也應該對台灣道歉。」攸關人權的問題)，從中提供協助的立委張嘉郡說，陳先生被帶走後，陳太太不斷向台灣外交部杜拜辦事處求助，卻只得到因為跟阿布達比沒有正式往來管道，只能委託在地朋友協助打聽，認為外交部未來面對類似事件，應有更積極作為，確保國人旅遊安全。

