驚魂！輔大研究室竄火「黑煙沖天」嚇壞人 消防緊急滅火

輔仁大學驚傳火警。翻攝自輔仁大學YouTube



輔仁大學校園今天（1／12）驚傳火災，濃濃黑煙竄出讓校內師生一陣驚慌。黑煙不斷從5層樓高的建物竄出，消防獲報隨即佈水線搶救，所幸現場並無人員傷亡、受困。

輔仁大學今天下午4點多，校內大樓二樓的一間教授研究室竟竄出火苗。校內師生一陣驚慌，校方隨即啟動緊急應變機制，疏散該棟大樓人員，所幸事發時研究室內並無人員，未造成受困或傷亡。

初步了解，起火地點為普通的辦公研究室，沒有置放易燃、化學相關物品，也並非變電箱起火。消防人員針對火場也進行清查，詳細的起火原因及財損狀況，仍有待火調人員進一步鑑識釐清。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂