驚魂15分鐘！內埔住宅電梯突卡死 2受困地下室急呼救

電梯深夜突罷工2男困在地下室驚魂15分鐘，警消急破門救出。（圖 ／翻攝畫面）

屏東縣內埔鄉日前發生一起電梯受困事件，2名20歲左右的陳姓男子深夜搭乘電梯準備前往地下室時，電梯突然故障停擺，整部車廂卡住動彈不得，2人受困在密閉空間內，雖然情況緊急，但他們仍保持冷靜，立刻透過電梯內的對講機向管理員求援，請求轉報警方與消防單位協助。

事件發生於晚間9點左右，內埔警分局內埔所警員利志中、陳振宏在巡邏途中接獲110通報，指稱中興路一處集合式住宅有民眾受困地下室電梯，立即趕往現場。抵達後，警員與消防救護人員一同確認現場狀況，發現兩名男子被困在卡住的電梯內，雖可回應外界但無法自行脫困，情況不容拖延。

消防人員隨即使用L型破壞工具進行處置，合力撬開卡住的電梯門，整個救援過程迅速而謹慎，最終成功將受困約15分鐘的2名男子救出。經消防人員檢查，2人均無外傷，也沒有因受困而產生明顯不適，身體狀況良好。

2名陳姓男子表示，電梯突然停止時雖然一度感到意外，但並未慌亂全程保持理智，依照標準流程使用對講機求援，他們強調，當下最重要的就是不要亂動，避免電梯進一步滑動或造成危險，並在警消到場後才放心鬆口氣，對於救援人員的快速協助更是頻頻道謝。

內埔警分局長江世宏提醒，民眾若遇到電梯故障或其他突發狀況，切記「保持冷靜、不要硬推硬撞電梯門、也不要試圖自行脫困」。只要第一時間撥打110或119求援，警消會立即到場協助，確保每一位民眾的安全，此事件也再次提醒住戶，電梯設備的安全維護不可輕忽。

