驚魂17分鐘！板橋站7旬婦落軌「頭濺血」 高鐵：增設月台門這時完工

記者李育道／台北報導

高鐵板橋站一名七旬婦人不明原因落軌。（圖／讀者提供與翻攝畫面）

新北市板橋高鐵站南下月台今（24日）下午14時許傳出驚悚意外，一名年約71歲的婦人不明原因跌落月台，撞擊到頭部當場頭破血流。所幸事發當下並未有高鐵列車進站，而現場人員見狀後也緊急通報列車。警消人員獲報到場後，發現婦人右後腦勺有流血情形，意識清楚送往醫院治療，詳細落軌原因還有待進一步調查釐清。

經站務人員發現立即按壓「月台緊急停車鈕（ESB）」；14點17分將旅客移至軌道區，安全護送至月台，經初步觀察旅客無明顯外傷、意識清楚，高鐵板橋站已協助送醫治療，此事件未造成列車延誤。（圖／讀者提供）

對此，台灣高鐵表示，今日下午14點整，高鐵板橋站一名女性旅客於南下月台不慎落軌，經站務人員發現立即按壓「月台緊急停車鈕（ESB）」；14點17分將旅客移至軌道區，安全護送至月台，並通報鐵路警察到場處理。經初步觀察旅客無明顯外傷、意識清楚，高鐵板橋站已協助送醫治療，此事件未造成列車延誤。

台灣高鐵表示，為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客及物品掉落軌道意外發生，已規畫全線11座車站(除台北站)增設月台門，目前正在進行原型機的測試，板橋站及新竹站月台門預計2026年12月完工。

