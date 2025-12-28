驚魂21秒！花蓮強震狂晃「全台最久」 民眾嚇壞：像921跟0403

深夜強震來襲，花蓮地區震度達4級，持續搖晃21秒成為全台最長時間。27日深夜11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0的強烈地震，花蓮地區不僅感受到劇烈搖晃，還伴隨著巨大地鳴聲。這次地震讓許多民眾聯想到921大地震與0403花蓮地震的恐怖經驗，紛紛跑到戶外避難。雖然未傳出嚴重災情，但這21秒的漫長搖晃仍讓花蓮居民度過了一個驚心動魄的夜晚。

花蓮市中山區一間串燒店，用餐客人跑到馬路上避難。（圖／TVBS）

強震發生時，花蓮吉安地區的一處車庫內，停放的休旅車隨著地震左右劇烈搖晃，不斷發出巨大的撞擊聲響。民眾見狀紛紛驚呼，並快速跑至戶外避難。同時，花蓮市中山路上的一間串燒店內，用餐的顧客發現水杯、桌椅開始劇烈搖晃，第一時間便拔腿狂奔，跑到馬路上尋求安全。對於這次持續21秒的地震，許多花蓮民眾表示感到非常驚恐。有民眾形容這次地震的搖晃程度「搖很大」，甚至比喻「感覺像921」。

另一位花蓮民眾描述了地震的感受，表示這次地震「非常有感」，搖晃方向「先左右再上下」，而且持續時間長。這位民眾還提到，這次地震的感覺與先前花蓮大地震時相似，所以民眾都跑出來避難。雖然此次地震花蓮並未傳出嚴重災情，但過去的921大地震與0403花蓮地震的記憶讓許多人心有餘悸。這漫長的21秒地震，讓花蓮民眾度過了一個驚心動魄的夜晚，也再次提醒大家地震安全的重要性。

