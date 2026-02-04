驚魂45分鐘！卡車墜冰池 駕駛站車頂等救援

美國北卡羅萊納州遭冬季風暴侵襲，一名卡車駕駛失控栽進池塘。（示意圖／unsplash）





美國北卡羅萊納州遭冬季風暴侵襲，一名卡車駕駛失控栽進池塘，受困在車頂長達45分鐘，消防員無視刺骨寒風，挺進冰水，展開驚險救援。

消防員伍德爾：「等我們靠近你時先別動，我們要幫你穿上救生衣，然後你再跨過來好嗎。」

美國北卡羅萊納州，遭遇冬季風暴侵襲，暴雪導致視線不佳，當地時間1號晚間，一名駕駛不慎連人帶車，衝進水裡，受困在水池中央45分鐘，現場一度險象環生。

消防員伍德爾：「好了老兄我要勾住這扇窗戶，我抓到車窗了...你抓穩卡車，放輕鬆好跳進來吧。」

當駕駛站在卡車貨斗上，祈禱車子別再下沉時，消防團隊小心翼翼並且情緒穩定，划向池塘中央，進入水中營救。

消防人員伍德爾vs.受困民眾：「嘿老兄還好嗎？，我沒事你呢？，（我很好，我能想像。）」

消防人員伍德爾：「我當時首要念頭，就是確保他別掉進水裡，不然情況會變得很棘手。」

幸好在消防員引導下，駕駛順利脫困，消防人員也立即檢查，駕駛身體狀況，所幸平安無事。

消防人員伍德爾vs.受困民眾：「你有弄濕嗎？（只有腳。）只有腳？腳凍僵了嗎？（沒感覺了），腳趾還有感覺嗎？，沒感覺？試著動動看。」

根據CNN報導該地區在短短幾天內，也湧入超過一千通求救電話，這場美國大雪也警消人員疲於奔命。

