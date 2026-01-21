驚魂48小時 澳洲4起鯊魚攻擊事件3人傷

澳洲東岸 雪梨港及周邊海灘，近期連續發生鯊魚攻擊，過去48小時內，至少發生4起攻擊事件，導致3人受傷，其中兩人傷勢嚴重，當地政府因此宣布雪梨多處海灘暫時封閉。

新南威爾斯衝浪救生協會首席執行長 皮爾斯：「(雪梨)北部海灘的所有海灘，將關閉48小時，這裡的水質非常差，會吸引公牛鯊來活動。」

根據 BBC 報導，這波攻擊集中在雪梨港及周邊海灘。過去 48 小時內，至少發生4起攻擊，導致3人受傷，其中一名12歲男童與一名20多歲男子傷勢嚴重。專家表示，公牛鯊習慣在鹹淡水交界的河口與港口活動，而近期雨水帶來的泥沙與養分，讓牠們更靠近海岸。

廣告 廣告

軟骨魚類生物學家 卡米利耶里-阿斯克：「暴雨攪動了河水，包括大量來自，農業和汙水的營養物質，這些物質順著河流系統，流經雪梨港 最終匯入大海，這是其中一個因素。」

再加上混濁的水質，吸引大量小型魚類，進而引來包括鯊魚在內的大型掠食者。這波連續攻擊讓當局不得不暫停開放海域，直到水質與能見度改善為止。

更多 大愛新聞 報導：

資源循環 搶救動物點燃生機

線上國際學伴計畫 慈大附中送愛到澳洲

