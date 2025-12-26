驚！邱宇辰控男星「赤裸上半身」強壓：我累到睡著

邱宇辰（毛弟）、連晨翔近日在夏和熙、阿本、木木的網路綜藝《OMO調查局》分享私下好交情，沒想到這一切都讓夏和熙相當吃醋，就連一旁「看戲」的阿本都忍不住逼問邱宇辰「若兩人（連晨翔、夏和熙）掉到海裡要救誰？」結果，邱宇辰竟選擇救連晨翔：「因為夏和熙游泳很快、很厲害」，讓夏和熙相當受傷。

邱宇辰透露，他先前很低潮的時候，連晨翔會到他家陪伴，「我們就睡在同一個床上就一直在聊天，像姐妹那種聊天，聊到晚上沒辦法睡、就是什麼都可以聊。」連晨翔補充，2人的相處模式其實就是慢慢，一直有對方在自己的生活中，「我們可能好幾個月都沒有見過面，但我們一碰面或是一訊息，就是像家人一樣，沒有很尷尬的那種感覺」。

夏和熙看著他們惺惺相惜，忍不住逼問邱宇辰說「我們也睡過好幾次啊！」企圖捍衛主權。沒想到邱宇辰竟開始爆料夏和熙的喝醉行徑：「不只跟我睡一起，還一直壓我！我累到睡著了，突然跳上我的床，把我的棉被被拉開，就這樣壓著我，他是上半身全裸、又剛跳到游泳池全身很濕，而且他喝醉的時候力道特別大。」

邱宇辰、連晨翔認識超過10年，邱宇辰十分欣慰連晨翔始終保持初心，「他在孩子氣的當下其實做了很多很成熟的事情。自己的人生目標其實滿明確的，遇到喜歡的感情，他就可以結婚，其實在這一方面滿佩服他。」連晨翔談到從偶像轉為人夫的心境，表示：「這一塊我本來就有在計畫，想要在我的年齡大概這個時候，我想要做這件事情。」當他與劉品言交往時，邱宇辰也是他第一個訴說這件事情的人。經過拷問，阿本為2人寫下調查結案報告：「塑料兄弟、堅定一千年」，給予友誼祝福。

