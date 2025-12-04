驚！三峽學童遭隨機攻擊 被陌生男出拳重毆頭部3下

新北市三峽區永安街發生一起令人震驚的隨機攻擊事件。根據警方調查，一名33歲男子在騎樓處沿路使用打火機燒門把後，遇上剛放學的學童群體，隨即對其中一名10歲男學童發動攻擊。

事發當時，受害男學童正跟隨安親班路隊從國小徒步返家，行經永安街口時，突然遭該名男子朝頭部連續揮拳3下，造成頭部紅腫。學童在遭受攻擊後，立即衝回學校向老師報告。校方接獲通報後，第一時間聯繫家長並報警處理，同時將學童送醫檢查。經醫師診斷，學童雖無明顯外傷，但受到極大驚嚇。

三峽警分局接獲報案後，立即調閱周邊監視器畫面進行追查。警方確認涉案男子為轄區內精神異常者，隨後在周邊巡邏時發現其蹤跡，將其帶回派出所偵辦。警方表示，該男子精神狀況極為不穩定，為防止再有違序行為，已聯繫家屬並通知119救護人員及衛生所人員，將其強制送往亞東醫院就醫治療。

受害學童家屬已前往警局提出傷害告訴。警方依法受理後，全案依違反刑法傷害罪，函送新北地檢署偵辦。警方強調，將持續與衛生局保持聯繫，加強後續收治診療事宜。

新北市教育局表示，學校已配合警方調閱監視器畫面，並請求警察單位協助加強放學時段的安全維護。教育局要求學校持續關懷學生身心狀況，提供必要輔導與支持，並加強對全校學生宣導放學途中的自我保護與通報管道。

為維護學童安全，三峽警方承諾未來將在上下學時段，加強校園周邊的巡邏勤務，並強化護童勤務。警方呼籲民眾若遇可疑人員應立即通報，共同守護孩子的上下學安全。

