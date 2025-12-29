驚！五月天阿信脫稿演出 怪獸爆：我們就伴奏團

五月天於28日晚間在台中洲際棒球場展開「5525+1回到那一天」25周年巡迴演唱會第二場演出。開場以《OAOA》、《孫悟空》等歌曲炒熱氣氛，五人一同乘坐跑車登台演出。

吉他手石頭隨即爆料阿信脫稿演出。石頭表示，阿信從未坐過跑車前座，今晚不僅坐到前座還想開車，導致演出脫離原定安排。石頭更向全場喊話可能唱到天亮，阿信立刻否認並提醒歌迷保留體力，隔天還要上班上課。

冠佑向台中歌迷致意，提及家人朋友昨晚來看演出，跟著五月天唱足3小時直到嗓子沙啞，希望今晚所有人都能獲得真正的快樂。瑪莎則感謝台中及各地前來的朋友，表示這是五月天睽違2年再度回到台中開唱。

阿信隨後話鋒一轉，詢問團員們是否會因為他近期與言承旭、周渝民、吳建豪組成F3而不願與他同團。怪獸立即回應，表示五月天其實是阿信的伴奏團。瑪莎補充說是快樂小夥伴。

怪獸卻反問阿信確定他們快樂嗎，要求不要隨便定義他們的心情，可能是煩躁小夥伴。阿信開玩笑表示，周杰倫講話時小夥伴能有這麼多意見嗎，決定封怪獸為煩躁大夥伴。

五人在台上的默契鬥嘴持續進行。阿信呼籲大家專心做一件事，詢問是要排擠他還是互相排擠。怪獸緩頰表示每個人都是大人了，不要隨便湊團。

阿信提及25年前團員們常開車去陽明山泡溫泉的往事，更開玩笑暗示大家都看過石頭的小夥伴。怪獸立即跟上話題，表示阿信控制不住他。瑪莎笑說阿信也控制不住怪獸。

最後瑪莎拿出螢光棒，帶領全場齊唱《成名在望》，將現場氣氛推向高潮。整場演出在歡笑與音樂中進行，展現五月天25年來的深厚默契與幽默互動。

