驚！低脂食物→肥胖 醫揭「健康餐」成分：一堆人錯了

減重是許多人的志業，標榜低脂的健康餐頗受歡迎，但醫師黃軒表示，低脂食物通常高糖、高澱粉，為了增加口感，許多業者會添加糖分，「民眾以為在減脂，其實在增糖。」醫師李思賢也表示，外食族可就近在自助餐店選用多種原型蔬菜、白飯減量，就可以低價獲取健康飲食的效果。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，有時候，人自認沒吃很多，但體重卻仍居高不下，肥胖未必是嘴巴的錯，而是被「生活」設了一堆小陷阱，其中一項就是「低脂食物的迷思」。

黃軒表示，低脂食物通常高糖、高澱粉，為了讓味道不難吃，餐飲業者會在食物中添加一堆糖，導致外食族在不知不覺中吃進過多的添加糖，以為自己在減脂，其實在增糖。

同款食品的「低脂／無脂」版本 含糖量高於全脂版本

他表示，根據美國資料庫比對，同款食品的「低脂／無脂」版本，平均含糖量往往以全脂版本更高，長期高糖攝取與多種代謝疾病密切相關。因此，吃低脂食物，不等於更健康。

家醫科醫師李思賢在也其臉書表示，市面上所謂的低脂食物有時未必健康，因為低脂食物常須補充其他營養素，常出現的就是碳水化合物。

李思賢並表示，脂肪對人體非常重要，大腦60%是脂肪，神經每個細胞都需要脂肪，因此，健康的脂肪對人體極其重要，市售的「健康餐盒」常主打雞胸肉，雞胸肉會使整個餐盒的油脂含量過少。他建議，民眾不妨去一般便當店，多點用原型蔬菜，並請店家減少白飯量，「這才是真正的健康便當。」

