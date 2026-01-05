驚！保育類石虎穿越公路慘遭「路殺」吐血慘死

〔記者湯世名／彰化報導〕2026年全國首起石虎遭路殺！彰化縣和美鎮美港公路今天(5日)有民眾發現1隻保育類石虎躺在路邊，雙眼爆開、吐血慘死，縣議員賴清美接獲通報趕抵查看，對於原本棲息在山區的石虎竟然會跑到靠海的和美地區，感到不解，懷疑是石虎當時要穿越馬路時被車輛撞死，已通報縣府農業處前往處理。

今天上午有民眾行經和美鎮美港公路往國道三號路段時，發現路邊躺著一隻動物，上前勘查猜測可能是流浪貓或石虎，立即向縣議員賴清美通報，賴清美與目前就讀屏東科技大學森林系碩士生的兒子曾煥燁趕往查看，曾煥燁根據牠的身上斑紋與臉部條紋，一眼就認出確實是石虎無誤。

廣告 廣告

賴清美說，2023年鹿港鎮媽祖大道就曾發生石虎遭路殺事件，沒想到在2026年元旦過後沒幾天，和美鎮竟然又發生今年全國首起石虎遭路殺，死狀甚慘。不解的是原本都棲息在山區的石虎，為何會遷徙到靠海的和美地區；已向縣府農業處通報前來處理，可能會將石虎送到南投特生中心進一步研究。

【看原文連結】

更多自由時報報導

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

16縣市低溫特報！ 強烈大陸冷氣團午後南下 各地越晚越冷

