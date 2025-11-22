驚！全球首例人類H5N5禽流感 美官員：患者已病歿

2025年5月22日，美國紐約州的一座養鴨場。美聯社



美國華盛頓州14日確認一名高齡病患感染H5N5禽流感病毒株，是全球首例。這名病患雖住院治療，仍不幸於21日病歿，成為全球首宗H5N5死亡病例。

美聯社報導，華盛頓州衛生部21日宣布，這名原本就有其他疾患的高齡病人病歿，但同時強調，H5N5對大眾的風險仍相當低。

這名居住在格雷斯港郡（Grays Harbor County）、西雅圖西南方約125公里的患者，本月初因出現流感症狀入院，14日確診感染H5N5病毒株。

廣告 廣告

病患住家後院飼養家禽，當局指出，這批家禽曾接觸野鳥，可能因此將H5N5病毒株傳染給患者。

華盛頓州衛生官員在聲明中指出：「公眾面臨的風險仍然很低，且其他相關人員的禽流感檢測結果均為陰性。」

衛生官員表示，將繼續監控其他曾接觸死者的人，但強調「沒有證據顯示，這種病毒會在人與人之間傳播」。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）14日發布類似聲明，表示沒有任何資訊顯示「此病例使公眾健康風險上升」。

目前專家並不認為H5N5的風險高過H5N1。去年至今年間，H5N1在美國造成70人感染，大多數確診病患都是在牧場或家禽場工作，皆為輕症。

更多太報報導

北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」

川普下通牒要烏克蘭27日前同意美版和平計畫 英相：歐洲將在G20討論

日現役自衛官持刀殺傷女子 犯案後騎20公里腳踏車逃回基地