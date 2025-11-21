驚！化粧品也驗出蘇丹紅 14踩雷業者曝光

又見蘇丹紅違規！衛福部食藥署今（21）日晚間緊急公布，台灣首次在化粧品中驗出禁用色素「蘇丹4號（CI26105）」。目前已確認至少14家下游業者使用到疑似問題原料，相關產品已被要求全面下架，並發文要求業者須在48小時內回報清查結果，最晚週一前回報。

食藥署副署長王德元表示，此次事件源自中國的風險資訊，並流入台灣原料供應商，已查扣問題原料並持續追查，呼籲民眾停止使用疑似產品。蘇丹4號為化妝品禁用色素，業者違規將面臨《化粧品衛生安全管理法》2萬至500萬罰鍰。

中國製卸妝膏含蘇丹紅 平台比對後抽驗查獲

食藥署副署長王德元表示，10月底食藥署在外部通報系統看到中國製化妝品檢出蘇丹紅，懷疑與新加坡CampoResearch（CampoCosmetics）公司生產的原料有關，因此啟動清查。透過登錄系統比對後，未發現有中國化妝品以正式報關方式輸入台灣，但因網路平台販售商品眾多，食藥署改以圖片比對方式搜尋，發現市面上有人販售疑似同款產品。

王德元指出，食藥署於10月自市場中購回產品樣品，交由研究檢驗組檢測，11月17日確定「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號B5A1431，產地中國）檢出禁用色素蘇丹4號，檢出量為1.3ppm。已要求各平台全面下架，並將販售業者歐妮公司移請地方衛生局裁處；同時發現該產品未依法完成中文標示與登錄，衛生局將後續要求業者提出說明。

綠藤生機自主通報 三批護唇油確定含禁用色素

王德元指出，在食藥署於11月4日行文公協會要求各業者自查後，綠藤生物科技透過上市後品質管理系統主動通報，其「專心護唇油－莓紅版」（三批號：M25062702、M25073001、M25100701）疑似含蘇丹紅。

王德元說，綠藤當初委託檢驗時使用的是食品檢驗方法，敏感度不足而未檢出，之後調整方法後才發現問題。食藥署於11月21日重新檢驗，三批均確認含蘇丹4號，綠藤在接獲訊息後即於12日停止出貨。

源頭鎖定新加坡原料商 5批原料中3批含高濃度蘇丹紅

王德元說明，追查原料後，食藥署確認綠藤及其他疑似業者所使用的紅色色料，均來自進口商亦鴻企業有限公司。11月19日，食藥署會同衛生局到亦鴻稽查，查扣5批自新加坡CampoResearch公司輸入的紅色複方原料。11月20日的檢驗結果顯示，其中3批含有高濃度蘇丹4號，已要求業者不得供應、移動或使用。

目前食藥署已要求亦鴻企業有限公司提供購買這5批原料的下游名單，共14家公司在48小時內清查、回報產品用途，並在確認安全前不得販售。王德元表示，「目前確定有問題的包含，網路抽驗的中國製卸妝膏、綠藤生機自主通報的三批護唇油，以及問題原料流向的14家業者」。所有產品都必須立即下架，也呼籲消費者看到不要採購。

亦鴻企業有限公司下游14 家使用疑似問題原料業者：

1.上海儷柔經貿發展有限公司（非國內業者）

2.傑艾莉國際貿易有限公司（新北市）

3.歐萊德國際股份有限公司（桃園市）

4.沛諾美學生技國際有限公司（桃園市）

5.彤采妮股份有限公司（彰化縣）

6.沛美生醫科技股份有限公司（臺中市）

7.愛比森國際股份有限公司（臺北市）

8.慶生堂化粧品股份有限公司（嘉義縣）

9.威欣利實業股份有限公司（新北市）

10.龍興生化國際股份有限公司（臺中市）

11.將寶實業股份有限公司（臺南市）

12.綠藤生物科技股份有限公司（臺北市）

13.孟鄉生化科技股份有限公司（臺中市）

14.柏瑞有限公司（臺北市）

目前食藥署已要求亦鴻企業有限公司提供購買這5批原料的下游名單，共14家公司在48小時內清查、回報產品用途，並在確認安全前不得販售。（圖／食藥署提供）

台灣首次在化妝品檢出蘇丹紅 檢驗方式已完成建立

「因為濃度偏高，我們仍在等待進一步定量結果。」王德元強調，這是台灣首次在化妝品檢出蘇丹紅。過去國內雖有蘇丹紅相關檢驗方法，但主要應用於食品。食藥署於11月17日完成化妝品適用性確認，並建立質譜儀檢測方式。

王德元提醒民眾，若購買到相關產品應立即停止使用並向業者退換貨，若出現紅腫或搔癢等不適，應儘速就醫。