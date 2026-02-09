驚！北市8連霸米其林必比登名店「麵線裡有橡皮筋」

連8年摘下米其林必比登的雙月食品社，驚傳餐點出現異物。一名消費者在北投店外送麵線中，竟發現整條紅色橡皮筋，消息曝光引發討論，業者緊急致歉並宣布暫停販售。

業者緊急致歉跟立馬處理。（圖/雙月食品社臉書）

有網友在社群平台發文指出，日前訂購雙月食品社北投店麵線，準備食用時卻看到橡皮筋仍與麵線一起烹煮，讓他當場愣住，直呼若是長者或孩童吞下後果不堪設想。貼文一出，不少人也留言回應，認為看到整條橡皮筋就讓人失去食慾。

針對風波，雙月食品社於官方臉書發布聲明致歉，表示經查確認，該異物為綑綁麵線的橡皮筋，作業人員在處理時未完整移除。店家已立即與供應端及內部流程進行檢討，研議改變製作方式，在完成改善前，相關品項將先行停止販售。

延伸閱讀

影/宜蘭市延平路深夜住宅火警！1人OHCA 疑似仍有1人受困

北投溫泉湯屋驚傳噩耗！女客泡湯身亡 男客送醫不治

網售「仙佛界職位」疑有女網友購買後輕生！警方已介入調查