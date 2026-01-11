驚！北車又爆隨機攻擊 2人遊戲玩一半「竟被狠踹」怪男還亂報警遭逮

北車又爆隨機攻擊。該圖非當天畫面。（示意圖，鏡報董孟航）

一名網友昨（10）日指出，在北車M7出口玩遊戲時，有名男子突然向他們踹了2腳。對此，警方今天表示，被害人不願提起告訴，警方遂依違反社會秩序維護法施暴行於人裁罰。

該名網友指出，昨天在北車M7出口，剛從地面下去第一個人比較少的廣場，跟寶可夢友們坐在角落打最後一場團戰，有人邊走邊滑手機在他們前方附近徘徊，接著突然狂罵髒話，從前方朝網友左邊的朋友出腳攻擊，隨後第二腳又朝網友身上來，「扛完一腳我才意識到要跑」。

廣告 廣告

該名網友說，隨後有個捷運相關的人員過來關心詢問要不要報警之後有捷運保全警察、中正分局警員過來詢問嫌犯外觀，因為當下太緊張腦袋一盤空白沒特別記，後來靠好心路人的影片得到正確嫌犯外觀。

該名網友提到，因為不想跑法院浪費時間加上也沒明顯外傷，就沒提告他。對此，中正一分局說明，日前接獲110派案，民眾稱其在台北車站捷運站M7出口遭不明男子攻擊，警方立即馳赴現場處理，與本局捷運警察隊於中山地下街R1出口發現嫌疑人曹男，依規定帶返所偵辦，被害人不願提起告訴，警方遂依違反社會秩序維護法施暴行於人裁罰。

同時間，分局也接獲台北地下街Y4出口有多人聚眾鬥毆狀況，立刻啟動快打警力到場，惟到場後並未發現有鬥毆情事，經調閱現場監視器畫面及訪問週邊民眾，確認無鬥毆情事，經查證報案人是曹男，後續將依違反刑法誣告罪移請台灣台北地檢署偵辦。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

更多鏡週刊報導

民眾疑喝到蟑螂卵鞘！店員當場捏爆竟「爆漿」 大茗發聲明致歉：一中店勒令停業

有片／民眾控遭無理由上銬！警曝管束過程 酒醉男嗆「你打我阿！我台大博士班榜首」全曝光

蔡正元、柯文哲合體還秀「電子腳鐐合照」 律師嘆：笑貧不笑娼了？犯罪還引以為傲？