驚!南韓德威航空降落 主輪脫落

德威航空TW687班機降落桃園機場時發生主輪脫落事故，造成桃機北跑跑道關閉，到達航班得滯空盤旋排隊等候降落，長榮BR218航班在空中先後繞飛了五圈，才順利降落桃園機場。（取自Flightradar24)

記者傅希堯∕台北報導

南韓德威航空由濟州飛台北之ＴＷ６８７班機八日降落桃園機場時，竟發生右側主輪脫落意外，機場僅剩一條跑道運作，空中與地面航班大亂，三個航班還喊出Mayday緊急訊號，跑道關閉期間共十二班航班延誤，另有七航班受天候影響轉降其他機場。

德威航空表示，事件發生後已指派四名技術人員由南韓飛抵桃園了解事故詳細原因，交通部民用航空局表示，已著手調查。

德威航空從濟州島飛往台灣桃機的ＴＷ６８７班機，八日下午三時五十二分於桃機北跑道降落時，發生右側主輪脫落狀況，但航機仍於下午三時五十四分安全停靠桃機一航廈Ａ２停機位。

廣告 廣告

機場公司指出，事件發生後暫停北跑道起降，啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，並標記、清除外來物作業完成後，於五十時三十五分恢復北跑道航班起降作業，期間所有運作航班都只能使用南跑道起降。

由於桃園機場僅剩一條跑道運作，導致非常多的班機在空中及地面等候，由於滯空航班油量消耗造成長榮航空ＢＲ３９２、ＢＲ００７及香港航空ＨＸ２６０共三個航班喊出Mayday之緊急訊號，航管也引導這三個航班優先落地。

運安會指出，經過調查這三個航班落地時的機上燃油量都高於最低備用油量，情況不符合國際公約的重大意外事件調查範圍，因此將不會立案調查。