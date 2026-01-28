驚！印度飛機失控墜毀「驚悚畫面曝光」 機上官員在內5人全身亡

印度飛機失控墜毀，機上官員在內5人全身亡。（翻攝自X@bobworld）

印度馬哈拉什特拉邦副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar），今（28）日上午搭小型包機時，因為飛機緊急迫降時墜毀，當地警消也在馬哈拉施特拉邦巴拉馬蒂地區發現了飛機殘骸，該起意外使機上巴瓦爾在內的5人全部身亡。

綜合外媒報導，巴瓦爾搭小包機，結果該機墜毀，機上包含他在內5人全身亡。罹難者包含2名飛行員、2名乘客，其中一名是巴瓦爾的私人保鑣。從現場畫面中可以看到，飛機已經嚴重損毀。

據了解，警察、消防等相關人員當時都趕到現場，當地民眾也在旁邊觀看，墜毀的飛機冒出陣陣濃煙。該起事件發生在今天早上9點，當時這架包機從孟買起飛，結果降落時失去控制而釀禍。

由於當地在縣議會、鄉級委員會正在選舉期間，巴瓦爾是要去參加一場公眾集會。巴瓦爾是馬哈拉什特拉邦副首席部長，過去曾擔任多位首席部長的副手。

