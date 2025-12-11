驚！反年改若通過「恐釀7000億破口」 吳思瑤：違法違憲一定反制

即時中心／高睿鴻報導

為了落實世代正義，我國已推動年金改革多年，但如今，在國民黨挾國會多數、強勢輾壓的情況下，反年改法案似乎已勢在必行，讓反對者憂心忡忡；倘若修法通過，藍營將能如願「停止調降退休公務人員的所得替代率」，也就是取消年金改革、讓退休軍公教拿回大餅。問題在於，民進黨團不斷指出，此舉將耗資至少7000億，財源哪來？綠委吳思瑤今（11）日憂心忡忡表示，反年金改革傷害的其實就是現職公務同仁的權益。

吳思瑤說明，年金改革若無法推動，預料將造成7000億的破口，很大一部分顯然是全民納稅人要買單；因此，她不認同國民黨「公平對待軍公教」的說法，直言說：「這哪裡公平？傷害世代的權益、踐踏世代正義」。她更擔憂，反年金改革最後傷害的可能是現職公務同仁的權益，因為反年改，恐導致他們未來根本領不到退休金。

此外，吳思瑤也指出，更諷刺的是，民眾黨立委劉書彬還趕緊將《青年基本法》，列為今天朝野協商的主題之一；此舉讓她相當傻眼，直呼「簡直是自打嘴巴」，上一案是剝奪年輕世代、世代正義的反年改，下一案就變成催生產、挺青年、提升就業及生活各項福利福祉。「這不是最大的諷刺嗎？前一案還在反年改、還在踐踏世代正義、讓所有年輕世代可能領不到退休金；下一案又排入民眾黨號稱挺青年的基本法，難道不諷刺嗎？」，吳思瑤說。

她接著強調，在野黨一心想反年改，卻始終沒講明財源。吳思瑤質問，到底是要全民買單？還是增加現職公務同仁的保費？她另也表示，立委依法不能增加政府預算支出，除非預先指定財源；吳思瑤提醒，關於這點，預算法、財政紀律法、乃至於憲法精神，都規範地非常清楚。因此她認為，這個年改法案已涉及違憲、違反預算法規等問題，不僅如此，其本身也是一個討論粗糙、踐踏民主程序、侵害世代正義的議案。

所以吳思瑤說，無論如何，黨團都會支持行政部門，採取必要的反制。因為這項法案的傷害實在太大了，必須全民買單；倘若不是全民買單，也會嚴重排擠國家發展或社會福利的相關預算，對社會影響很深，所以，行政部門只要能以各種合憲的方式反制，「我們都會支持」。

吳思瑤最後也說，相信行政部門將會積極研議，到底哪一種反制途徑，是社會最能接受的？不管怎樣，行政部門都會反對立法院，一再地以這種粗糙、突襲的方式進行修法。

