驚！台中人不健康餘命近8年

台中市衛生局長曾梓展9日在市政會議中以「完善長照服務守護每位市民健康」做專案報告。（馮惠宜攝）

台中市民平均壽命雖已突破80歲，但「不健康餘命」卻逼近8年，台中市衛生局9日在市政會議中公布這項長照挑戰，並提出以「醫照整合」強化醫療與長照連結，讓需要高度照護的長者能獲得接近醫院等級的服務。市長盧秀燕表示，市府最重要的任務不僅是讓市民「活得長」，更要「活得好、活得被照顧」，因此今年編列83.3億元投入長照建設。

衛生局長曾梓展以「完善長照服務，守護每位市民健康」為題，在市政會議進行專案報告。他指出，截至民國114年10月，台中老年人口逼近50萬人，占全市人口17.23％，平均每6位市民就有1位是資深長者。

廣告 廣告

雖然台中市111年平均餘命達80.82歲，高於全國平均，但與國健署統計的健康平均餘命相比，仍有約8.39年差距。他直言，這段落差代表市民在生命末期可能需長期面對疾病與失能。

曾梓展也說，隨少子化加劇、死亡率即將超越出生率，人口結構快速變化，使長照需求持續攀升；目前台中約9.5萬人有長照需求，其中9成以上已使用長照服務。

為提升照護量能，台中市大幅擴增結合醫療專業的住宿式長照機構，委託中醫大經營的台中市立老人復健綜合醫院暨長照機構提供300床，已於9月營運；慈濟醫院經營的仁愛綜合長照機構則提供200床；115年底，亞大附設豐原醫院暨長照機構也將加入營運，預計再增加474床，屆時全市長照床位將達1萬3780床，可望達成「量能自給自足」。

除硬體擴充外，市府也同步強化「醫療到長照」的轉銜效率，推動出院準備服務，目標讓長者在出院當日即可銜接長照服務。醫院轉介照管中心後，照管中心須在24小時內完成派案（假日順延），降低家屬的照護斷層壓力。對於具有復健需求的個案，則利用醫照整合，協助住院PAC（急性後期整合照護）病患快速接軌長照復能服務，抓住黃金恢復期，避免惡化為重度失能。

面對急速升高的長照需求，盧秀燕表示，長照已是施政重點，她上任後長照預算從37.5億元增長至83.297億元，成長2.2倍，將全力擴充專業長照量能，讓每位市民的老後都能受到妥善照顧。