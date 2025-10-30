驚！台中查出30頭斃死豬、還發現廢棄豬腎 採檢結果曝光
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導
非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今（30）日下午再度召開記者會，台中市政府副秘書長張大春率領市府團隊一同出席。台中市農業局指出，目前共掌握13場30頭斃死豬，日前還在龍井區查獲不明來源的廢棄豬腎，所幸送驗結果均為陰性。農業局強調，將持續與中央保持密切合作，全力守護畜牧業生產安全，維護市民健康。
為圍堵非洲豬瘟疫情，農業局動保處及區公所全面加強養豬場現場訪查與採檢作業，截至昨日已完成152場養豬場豬隻健康訪查，並於10月28日採血22場67頭送檢，檢驗結果均為陰性。
環保局說明，為全力防堵非洲豬瘟，10月28日起新增文山及烏日焚化廠作為養豬廚餘收受去化場所，原開放的12處垃圾衛生掩埋場已完成階段性防疫任務，其中9處已於昨日完成覆土封場並予消毒，即日起採衛生掩埋者減為3處，並以綠能沼氣發電及焚化發電為主要去化管道。
環保局補充表示，外埔綠能生態園區自108年7月9日啟用以來，每日約處理110公噸生廚餘，統計昨日熟廚餘去化情形，焚化發電進場約190公噸，已佔全數進場量約260公噸的73%，未來並將持續推動綠能沼氣發電及焚化發電。
環保局同時已針對轄內養豬場執行三輪稽查，不僅依環境部環境管理署的計畫每週查核一次，更以嚴格的方式每日稽查，盤點台中共37處養豬場，除案發畜牧場外，其餘36處養豬場皆已於24日完成全數現場查核，並於27、28、29日完成案發場視訊稽查，確認其飼料使用種類與蒸煮設備運作情形，且實施錄影建檔管制，並將稽查結果100%登錄於環境部系統。
台中養豬場驚爆非洲豬瘟！市府連夜撲殺近200頭豬 緊急祭出4大措施防止疫情擴散
豬瘟疫調「信用破產」？ 台中市府反擊：都照中央指引執行
高標準封鎖非洲豬瘟病毒 杜文珍：曾進入豬場的媒體記者應「自我隔離15天」
盧市府豬瘟防疫一團亂 綠議員轟盧道歉.官員下台
中部中心 / 中部綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，延燒至今，疫調還在進行，但說法卻每天都不太一樣。民進黨議會黨團，再次開記者會砲轟盧市府團隊，根本怠惰失職，連豬死了幾頭數量都不同，獸醫師的人數也一變再變，就連廚餘只能挖坑掩埋，更可能汙染環境，要求盧秀燕道歉，環保局、農業局長下台負責。台中市綠營民狂轟 市府螺絲鬆了 從疫調到廚餘 一路荒腔走板。（圖／民視新聞）台中民進黨議會黨團，砲轟盧市府，只會做民調不會疫調，非洲豬瘟爆發至今，仍然一團亂，議員周永鴻拿出梗圖，獸醫群每天再+1，已經來到第四位，連豬隻的死亡頭數也能減少，盧市府簡直荒腔走板議員蕭隆澤更揶揄 廚餘挖坑掩埋 恐怕會出現盧秀燕廚餘湖。（圖／民視新聞）市府疫調資訊說不清，獸醫身份、死豬數量一直變，讓議員超火大，豬瘟延燒，大量的廚餘該怎辦，市府處理方式竟然挖坑掩埋，恐怕二度汙染環境。非洲豬瘟爆發後，台中市府從處理疫調到廚餘回收，讓外界充滿質疑，中市府天天補破網，綠營要求，請盧市府把掉滿地的螺絲撿起來，也要有官員對豬瘟疫情，負起責任。原文出處：中市府疫調說不清、挖坑埋廚餘 綠議員諷：新景點「秀燕廚餘湖」 更多民視新聞報導中市府拖近1小時！證實收到非洲豬瘟疫調報告 杜文珍這樣說涉隔空看診！證實王姓獸醫佐昨晚回國 台中市府：正接受司法偵訊快訊／豬瘟爆發後王姓獸醫佐出境 返抵台灣即遭檢調偵訊民視影音 ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
快訊／花蓮人注意！燕子口堰塞湖恐潰決 立霧溪「泥水狂奔下衝」畫面曝光
