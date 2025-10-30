驚！台中查出30頭斃死豬、還發現廢棄豬腎 採檢結果曝光

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今（30）日下午再度召開記者會，台中市政府副秘書長張大春率領市府團隊一同出席。台中市農業局指出，目前共掌握13場30頭斃死豬，日前還在龍井區查獲不明來源的廢棄豬腎，所幸送驗結果均為陰性。農業局強調，將持續與中央保持密切合作，全力守護畜牧業生產安全，維護市民健康。

為圍堵非洲豬瘟疫情，農業局動保處及區公所全面加強養豬場現場訪查與採檢作業。（圖／市府提供）

為圍堵非洲豬瘟疫情，農業局動保處及區公所全面加強養豬場現場訪查與採檢作業，截至昨日已完成152場養豬場豬隻健康訪查，並於10月28日採血22場67頭送檢，檢驗結果均為陰性。

環保局說明，為全力防堵非洲豬瘟，10月28日起新增文山及烏日焚化廠作為養豬廚餘收受去化場所，原開放的12處垃圾衛生掩埋場已完成階段性防疫任務，其中9處已於昨日完成覆土封場並予消毒，即日起採衛生掩埋者減為3處，並以綠能沼氣發電及焚化發電為主要去化管道。

環保局補充表示，外埔綠能生態園區自108年7月9日啟用以來，每日約處理110公噸生廚餘，統計昨日熟廚餘去化情形，焚化發電進場約190公噸，已佔全數進場量約260公噸的73%，未來並將持續推動綠能沼氣發電及焚化發電。

環保局同時已針對轄內養豬場執行三輪稽查，不僅依環境部環境管理署的計畫每週查核一次，更以嚴格的方式每日稽查，盤點台中共37處養豬場，除案發畜牧場外，其餘36處養豬場皆已於24日完成全數現場查核，並於27、28、29日完成案發場視訊稽查，確認其飼料使用種類與蒸煮設備運作情形，且實施錄影建檔管制，並將稽查結果100%登錄於環境部系統。

