驚！台中男白天出門傍晚還沒回家 家人、同事急找人「竟陳屍自家社區停車場」

台中男白天出門傍晚還沒回家，家人、同事急找人「竟陳屍自家社區停車場」。（示意圖，取自photo AC免費圖庫）

台中一名男子近身體狀況不是很好，其家人今（7）日發現他在白天出門後就沒有回家，由於聯繫不到他，因此請該名男子同事幫忙找，最後發現他陳屍在自家的社區停車場。

警方指出，53歲黃姓男子近期身體狀況不佳，今日白天出門，到傍晚家屬警覺都沒回家，家屬隨後請黃男的同事協助找人。

沒想到同事在黃男住家社區停車場，發現他陳屍車內並通報119，經初步勘驗已經死亡，後續將報請刑事相驗，該案詳細狀況仍待釐清。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

更多鏡週刊報導

有片／信義警匪追逐驚險畫面曝光！ 毒犯拒檢逃逸狂闖紅燈「2騎士無辜受傷」

快訊／台北信義區驚爆警匪追逐！ 毒犯拒檢「衝撞5車」畫面曝光

宜蘭頭城建築工地發現木質構件 學者研判：是百年歷史文物非漂流木！