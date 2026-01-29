驚！台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」 陳品安怒批：苗栗不是垃圾場

台中市豐康牧場雞隻確診禽流感，部分病死雞遭丟棄苗栗。台中市政府提供



台中市豐原區「豐康牧場」爆發高病原性禽流感，業者被查出不即時通報疫情、私自處理死雞，其中有上千隻私自送往苗栗農地掩埋。另外蛋品流向有高達65％流入苗栗縣，縣長鍾東錦要求重罰並移送法辦。對此，民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安今天（1／29）怒轟，苗栗不該是隔壁縣市的垃圾棄置場，台中市政府更不該疏於管理養雞場，甚至讓病死雞流竄到鄰近縣市。

台中市政府指出，豐康牧場今年1月1日起，共售出7125台斤雞蛋，透過網路與實體通路販售給11家業者及85名個人買家，其中最大宗流向為苗栗縣。

陳品安今天於臉書發文表示，1月10日台中豐原「豐康牧場」的雞隻就出現禽流感症狀，直至1月27日台中市動保處才開立移動管制書。在這17天的空窗期間，台中業者不只知情不報，還將1773隻暴斃雞中的1150隻，載運到苗栗掩埋棄置。

陳品安批評，苗栗不該是隔壁縣市的棄置場，台中市政府更不該疏於管理養雞場，甚至讓病死雞散佈到鄰近縣市。很多苗栗的雞農兢兢業業、防疫消毒的努力，真的很有可能因此次台中市政府的怠惰和不肖業者的知情不報，而毀於一旦。

陳品安更直言，台中好不容易度過非洲豬瘟疫情，現在又出現禽流感，不肖業者甚至將雞屍丟到苗栗，作為苗栗人無法接受此事，請台中市政府好好負起責任，妥善管理、嚴謹疫調，讓苗栗蛋農能安心養雞，也讓消費者能吃的安心。台中市政府今也正式對外說明，事發案場生產的雞蛋，其中4640台斤販售至苗栗，但目前流向已有掌握，市售端亦無蛋品流通，民眾在食用上無須擔憂。

陳品安最後說，面對台中市政府疏於治理的現況，她未來也期待和台中市長參選人何欣純攜手合作台中苗栗的跨區域治理，守護台中和苗栗的未來。

