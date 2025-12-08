驚！台南女警開單遭斧頭猛砍受傷 驚悚畫面曝光

台南市中西區崇德路發生一起嚴重襲警事件。40多歲林姓男子因違規停車遭取締，在接過罰單後情緒突然失控，從車內後座抽出露營用斧頭，朝正在執勤的黃姓女警背部及肩部連續砍擊。

根據警方調查，林男在過去一個月內，已在同一地點連續收到兩張違停罰單。當晚外出購餐時再度遭開單，疑似認為遭到警方針對，因而心生怨懟。由於平時有露營習慣，車內長期放置斧頭，遂在情緒失控下持斧攻擊女警。

現場其他員警見狀立即上前制伏，合力將林男壓制逮捕。31歲的黃姓女警已在德高派出所服務7年，事發時身穿防彈背心，擋下大部分攻擊力道，僅肩背多處受傷。經送醫縫合治療後，已無生命危險。

警方深入調查發現，林男並非首次涉及妨害公務並出手傷人。民國105年間，林男因不滿車輛遭到拖吊，持開山刀攻擊執勤員警，造成員警右眼眶挫傷瘀血、下嘴唇挫傷、左頸部挫傷與抓傷等傷害。台南地院當時審酌林男行為影響社會秩序及公權力執行，依妨害公務罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

檢察官複訊時，法院審理監視器畫面、斧頭照片及攻擊部位後，認定林男具有致人於死的故意。考量林男平時隨身攜帶危險物品，且過去多次因持刀械攻擊他人或警察，有反覆實施同一犯罪之虞，基於公共安全考量，裁定羈押。

台南市長黃偉哲對此事件表達嚴正譴責，強調對暴力行為決不寬貸。台南市警察局第一分局也表示，員警依法執行公權力，絕不容許以暴力挑戰。對於類似惡性攻擊行為將從嚴究辦，確保同仁執勤安全並維護社會秩序。警方呼籲民眾，若對處分有疑義，應循行政救濟途徑申訴，切勿以暴力方式處理。

