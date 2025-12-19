驚！台南5個月大男嬰失聯沒打疫苗 警找到父母才知「孩子身亡遭丟大排」

台南5個月大男嬰失聯沒打疫苗，警找到父母才知「孩子身亡遭丟大排」。（示意圖，取自PIXABAY免費圖庫）

驚！台南永康區近期發生一件男嬰死亡案，據了解，一對夫妻沒有依規定帶孩子去打疫苗，因此台南社會局便請警方協尋，就在昨（18）日，警方在路上攔截他們，最後確認嬰屍被棄置在新化大排，該案已經通報檢方偵辦，並將於今天釐清男嬰死因。

據了解，該對夫妻是高關懷家庭，社會局有造冊，由於小孩要打疫苗衛生局必須列管，也因此，該對夫妻沒有帶男嬰打疫苗，台南社會局便請警方協尋。

婦幼隊協尋這對夫妻的下落，警方有接獲通報協助，18日在路上攔截到該對夫妻，據悉，一開始他們並沒有透露，最終是由警方慢慢突破心防，才確認嬰屍被棄置在新化大排，該案已經通報檢方偵辦，並將於今天釐清男嬰死因。

