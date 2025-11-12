驚！台東土坂國小聯外道路中斷 臨時宣布11/13停止上班上課
鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報，明（13）日各縣市除了花蓮縣鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村之外都正常上班上課。台東土坂國小晚間臨時宣布停止上課。
台東縣政府12日晚間發布，受到鳳凰輕颱外環流影響，連日豪大雨，造成台東縣達仁鄉土坂聯外道路中斷，為顧及師生上班上課安全，土坂國小明（13）日停止上班上課。
縣府教育處表示，根據土坂國小的通報，由於今（12）日晚間土坂對外道路因雨勢持續不斷，致土石滑落，造成交通中斷影響明日通行及師生上班上課安全，土坂國小明天停止上班上課。
