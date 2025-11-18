驚！台股盤中突然下殺600多點 跌破2萬7000點大關
川普再嗆「台灣搶走晶片生意」、12月降息疑雲未散、科技債AI發展資金遭受質疑下，台股今（18）日隨美股下跌，盤中又爆出台積電2奈米技術外洩下殺，指數瞬間跳水逾600點、跌破27000點大關，暫時最低來到2萬6789點。
國際不安訊號襲來，科技巨頭狂發債、AI槓桿化疑慮升溫，美國科技巨頭接連啟動募資：Alphabet、Meta、Oracle陸續發行公司債，Amazon更宣布要籌資150億美元。科技大廠公司債暴衝至史上最高的6兆美元，引發市場憂心AI軍備競賽是否已從「現金推動」轉向「槓桿驅動」，可持續性疑慮升溫，美股重挫，台股早盤即開低。
同時，川普再度點名台灣「搶走美國晶片生意」，稱之為「可恥」，地緣風險升高，也使外資態度更趨保守。
市場正等待三件可能左右全球科技行情的大事件：輝達本週財報、12月聯準會是否降息、川普上任後的關稅裁決進度，原本就使大盤原本就缺乏上攻動能。
就在台股於1420元附近震盪時，市場突然傳出重大消息：台積電副總羅唯仁疑似在退休前，帶走A16、A14技術等相關機密資料，台積電已著手蒐證。消息一出，台積電股價急殺，跌幅從原本的1.38%擴大至2.42%，下跌35元，單一成分股即拖累大盤281點。連帶拖累鴻海、聯發科同步走弱，大盤瞬間失守多道關卡。
最近市場焦點的森崴能源，則是歷經近5日重跌29.48%，母集團正崴董事長郭台強坐鎮代理總經理後，市場傳出「是鴻海綠電供應者、有底氣」的消息，今日股價終於止跌翻紅。不過，瑞源投顧分析師林儒毅認為，今日僅屬空頭回補的反彈，基本面壓力仍未解除。
市場情緒快速惡化，林儒毅表示，今日盤勢屬「多重利空一次到齊」，但後續能否止穩，恐將繫於本週四輝達財報是否優於預期，成為AI行情的關鍵救援。
