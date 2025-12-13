驚！台鐵台南1路段「地面下沉鐵軌斷裂」列車營運遭延誤

即時中心／林耿郁報導

旅客注意！台鐵公司表示，位於台南善化至新市間的鐵道，上午發生地面下陷、鐵軌斷裂的嚴重狀況，幸好工作人員緊急封鎖斷裂部分，改以另兩條鐵軌行駛列車；現場目前已恢復雙向通車，不過仍有部分班次遭到延誤。

險釀事故！據台鐵訊息，今天上午10時08分接獲通報，善化至新市車站間「東線」中正路平交道附近，發生路線下沉、鋼軌斷裂情形，台鐵隨即封鎖該區段，改採西線「單線雙向」行駛。

經新市站工作人員檢視後，上午10時40分回報，鋼軌斷裂位置在新市站轉轍器南側，因此新市站第1股軌道暫時封鎖停用，下行列車改由第2、3股軌道行駛，並恢復雙向通車。

受此影響，目前仍有部分列車誤點，提醒旅客留意最新動態，以免行程遭到耽誤。

鐵軌因地面下陷而斷裂，幸無列車受影響。（圖／台鐵提供）

