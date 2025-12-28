驚 右輸尿管與左腎赫見大結石

68歲張先生是退休公務員，每周至少三次跟山友到大坑爬山健身，身體硬朗無慢性病，上個月因為右腰持續不明原因痠痛合併血尿就醫，一檢查竟發現左腎臟跟右輸尿管有巨大結石，導致血尿與腎水腫，經緊急安排取石手術與震波碎石治療，目前腎水腫症狀已經緩解，並持續門診追蹤中。

衛生福利部臺中醫院泌尿科簡維弘醫師指出，患者到院接受x光檢查，明顯可見右側輸尿管與腎臟交界處有顆4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石，難怪造成兩側腎水腫、腰痛與血尿等結石典型症狀，為保護腎功能，院方立即安排右輸尿管取石手術與左腎體外震波手術，搶救腎臟功能。

「輸尿管管徑約0.5公分，卡住一顆4公分巨大結石已經很少見，患者竟然還不會痛，只以腰痠腰痛反應，幸好因為血尿緊急就醫，及時治療避免腎臟功能受損，出現無法挽回的腎損傷遺憾！」簡維弘醫師說，他除了立即安排左腎輸尿管交界處的結石進行體外震波碎石，緩解左腎積水狀況，接著並安排「背側腰部切口」切開取石手術，透過不切斷肌肉取石手術讓傷口快速復原，病人手術後不到一週就出院，且出院隔天就能去爬山；目前門診追蹤中。（見圖）

簡維弘醫師指出，在台灣，每9~10人就有1人有結石的困擾，結石病因主要與體質跟水喝太少有關，好發於30~50歲的成年人，其中男性是女性的2~3倍，尤其每年夏天，因為流汗多水喝不夠導致結石發病的患者人數，更是平時的一倍以上，但今年因為暖冬，日夜溫差大，原本盛行於夏天的腎結石即使到年底了依然幾乎天天都會碰到，除了該巨大結石案例，還有「滿天星結石」案例。

簡維弘醫師提醒，預防結石最好的方法還是多喝水，成年人每天至少應攝取2000CC開水，戶外工作或經常流汗者「流多少汗就要補多少水」；另曾經因結石發病接受治療者，治癒後應每三到六個月回診接受超音波檢查，可提前預知是否復發並即時提前治療因應。