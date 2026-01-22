驚！命理師卜卦預言這人難贏 郭正亮揭南二都大變局

2026年南二都選情升溫，郭正亮引述命理師「包子大叔」卜出的卦象，直言賴瑞隆勝算不高。郭正亮分析民進黨高雄陷入派系混戰，且缺乏強力整合者，反觀國民黨若策略得宜，柯志恩有望突圍。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

命理粉專「泰旅老師（包子大叔）的易經占卜空間」卜出卦象，認為賴瑞隆難以在高雄市長選戰勝出。

郭正亮在中天政論節目《大新聞大爆卦》中引用這段占卜，直言賴瑞隆資歷最淺，面對林岱樺、邱議瑩等大十歲以上的前輩，難以服眾。之前綠營在高雄五人爭霸，民調膠著，且沒有人像陳其邁當年能強勢碾壓。

廣告 廣告

郭正亮指出，綠營更面臨整合危機，過去能當「桶箍」的陳菊身體微恙，無法四處協調；而賴清德對高雄生態不熟，難以鎮住地方派系。台南方面，陳亭妃也有多年恩怨未解，這讓南二都的民進黨內風起雲湧。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

面對綠營分裂，郭正亮向柯志恩獻策。他建議柯志恩不要只固守藍營票倉，應大方稱讚陳其邁的部分政策，此舉能展現氣度，吸引淺綠與中間選民，在對決時增加勝算。

郭正亮指出，台南的謝龍介實力不容小覷，加上高雄變數多，國民黨在南台灣其實大有可為。只要步步為營，並利用對手內耗與中間選民的鬆動，南高兩地並非鐵板一塊，藍營翻轉機會正在浮現。

延伸閱讀

影/柯志恩容易吸引中間選民！郭正亮自爆「挺綠姊」投票意向

第四權不可亡！郭正亮曝廠商紙條：救馬德

高雄變天？柯志恩民調力壓賴瑞隆 郭正亮：看看就好