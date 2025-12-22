驚！嘉義名店沙鍋魚頭撈出完整大蟑螂 顧客吃一半才發現崩潰

嘉義林聰明沙鍋魚頭近日發生重大食安事件。根據當事人在社群平台Threads發布的貼文，該名女性顧客於20日晚間8時許，前往嘉義光華店外帶沙鍋魚頭作為晚餐。返家食用期間，她用湯匙翻動鍋中配料時，赫然發現湯品中浮現一隻體型完整的黑色大蟑螂。

從顧客上傳的影片畫面顯示，當時餐點已經食用過半，蟑螂的身軀與腳肢清晰可見，部分腳肢甚至尚未完全脫落。這項發現讓當事人瞬間失去食慾，直呼「快吐了」，並強調已經吃了一半才發現，感到相當崩潰。

事件曝光後在網路迅速延燒，引發大量討論。有網友擔心同時段購買的顧客可能受到影響，提醒注意身體狀況。另有民眾表示曾有類似經歷，「昨天中午剛好朋友在嘉義吃，順便叫他幫我外帶冷凍的，都煮好四人份了才發現」、「我在總店內用也有蟑螂，還好是小隻的」。部分網友則質疑整鍋湯品可能都已受到污染。

林聰明沙鍋魚頭業者第一時間在貼文下方留言道歉，隨後於官方粉絲專頁發布正式聲明。業者表示，對顧客造成不愉快的用餐體驗深感抱歉，已立即由門市與品保單位同步啟動內部確認流程，全面檢視原料來源、備料、製程與出餐環節。

根據聲明內容，業者已主動透過私訊聯繫當事顧客致歉，並請對方協助保留相關異物樣本，以利釐清原因與追查來源。嘉義光華店門市已完成全面環境清潔與消毒作業，重新檢視食安管理流程。

為防範類似事件再次發生，業者表示將加強異物防範與檢查標準，針對第一線員工重新進行教育訓練，強化食品安全意識。聲明中強調，會負起應有責任，持續修正改善，避免類似情況再度發生，並感謝顧客提醒，藉此機會持續進步。

此次事件再度引發社會對餐飲業食品安全管理的關注，特別是知名老店的衛生把關問題。相關單位是否介入調查，以及業者後續改善成效，仍有待持續觀察。

