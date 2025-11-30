驚! 國道"離奇掉出1人" 跳車男疑債務問題不想害到女友
南部中心／綜合報導
國道一號楠梓路段，日前有民眾開車上路，前車的後座，突然摔落一名男子，後方轎車緊急煞車，才沒有釀成重大事故，但警方深入追查，發現掉落車外的洪姓男子，疑似和前女友有債務糾紛，當天要北上到嘉義，找現任女友當保證人，處理債務問題，洪男不願意，才會跳車逃逸。警方將通知車上4人到案說明，釐清案情。
目擊民眾表示，看到路肩停了一輛轎車，車上兩名男子下車後逆向往回跑，疑似要抓回掉落車外的男子。（圖／臉書@壞波妞の旅行食踨提供）
國道上，車流順暢，突然間，前方好幾部轎車急踩煞車，原來是中間車道站了一名男子，右前方路肩更停了一輛銀色轎車，兩名男子下車往回跑，疑似要抓回掉落車外的男子。目擊駕駛盧先生表示，就看到路肩有一台白色的Altis，就兩個人下車就開始往後狂奔，我就覺得很奇怪，因為一般來說他也沒有放車輛故障的三角標示，我就想說奇怪他們兩個在跑什麼。
國道洪姓男子離奇跳車的驚魂事件，警方深入追查發現背後疑似有債務糾葛。（圖／爆料公社提供）
時間往前回推，男子不明原因摔落車外，當時一旁轎車嚇到，全往旁邊閃，還好他過沒幾秒自行爬起身，只是後方駕駛目睹驚險瞬間，被嚇壞了，更懷疑案情不單純。目擊駕駛盧先生表示，網友的留言有看到好像是說有債務糾紛啦，就是從後座開門，要逃走的樣子，他是被挾持的，那兩個人下車應該就是要追他的。
事發地點就在國道一號北向353.7公里處，原以為單純是後座乘客睡著，不小心滾落車外，但警方追查，發現摔落的64歲洪姓男子，疑似和前女友有債務糾紛，前女友不滿洪男，拿她的房子抵押貸款，要求洪男處理債務，當天原本要到嘉義找現任女友當保證人，但洪男後悔，才會跳車逃逸。國道警岡山分隊小隊長任國強表示，本大隊將調閱CCTV影像，追查該自小客車車主到案說明，查證後如有違反交通法規依法舉發，若有涉及公共危險部分將依法偵辦。究竟洪男是否涉及債務問題，警方將傳喚4名相關人士，到案說明，釐清案情，但因為私人糾紛，隨意在國道上跳車逃逸，危險行為真的不可取。
原文出處：驚! 國道"離奇掉出1人" 跳車男疑債務問題不想害到女友
更多民視新聞報導
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了
毒品通緝犯謊稱"未帶證件" 警二度攔查竟心虛落跑
5失聯移工跳車逃逸! 熱心民眾指引助警逮人
其他人也在看
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
Toyota 全新入門純電 SUV 台灣發表時間揭曉！售價將比 bZ4X 更實惠
2026 年台北新車暨新能源車大展將於 12 月 31 日盛大登場，而 Toyota 總代理和泰汽車搶先公布參展陣容，除了相當引人矚目的新皇冠跑旅 Crown Sport 之外，更宣布今年初歐洲首發的 Urban Cruiser 全新入門純電休旅將正式在台發表，有機會開出比現行 bZ4X 更加實惠的百萬元內售價搶攻入門市場，但實際情況為何，則有待新車上市時揭曉。自由時報汽車頻道 ・ 23 小時前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 7 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 20 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 5 小時前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
目前有關聯署顯示「已結束」。BBC中文曾向香港警方查詢，以確認被捕人身份及涉及罪名。警方僅回覆，「採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。」BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
「心跳未停就摘器官」曾爆質疑 器捐中心最快12月修指引
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內今年6月爆發有法醫質疑北部某醫院在病患仍接著葉克膜「心跳未停止」之下，就要求檢警相驗，準備摘除器官進行移植，事後證實是對心臟停止死亡後器官捐贈流程不夠熟悉造成的烏龍事件。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（28）日證實，為避免再有類似誤會，經與法務部達成共識，最快將於12月底針對現行「心死捐贈」指引進行修正，協...匯流新聞網 ・ 1 天前
融合Mustang風格、內外全面升級 福特Mondeo全新亮相
在2026年廣州車展中，Ford正式發表了小改款Mondeo，這款專為中國市場打造的四門房車，同時也以Taurus之名在中東市場販售。新車在外觀、內裝及動力上都進行多項升級，最大亮點莫過於更具跑格的Mustang式造型設計，展現出更為年輕化與動感的視覺風格，為這款經典房車注入嶄新活力。Ford正式發表了小改款Mondeo，在外觀、內裝及動力上都進行多項升級。2026年式Mondeo的車頭造型煥然一新，全新設計的頭燈組搭配當代LED光條，使整體造型更為犀利，與Mustang四門版有幾分神似。水箱護罩面積放大，與下氣壩連成一氣，強調寬體感與運動氛圍。車尾部分也進行明顯調整，尾燈採用新世代光條設計，搭配黑化保桿與同色下擾流套件，整體視覺更俐落、現代。 車身尺碼則維持不變，長度為4,935 mm，軸距則為2,945 mm，車側輪圈樣式經過更新，並新增多種新車色選擇，滿足市場對個性化的追求。這套設計語言未來也將同步應用於中東市場的Ford Taurus，僅有品牌標識與內裝螢幕尺寸略有差異。 內裝方面雖然整體佈局與既有車型相近，但此次更新的重點在於科技系統的大幅升級。儀表板依舊搭載12.3吋數位儀Carture 車勢文化 ・ 17 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 23 小時前
甄子丹妻稱「中國防護網」釀香港大火遭炎上 急刪文道歉
香港大埔宏福苑於26日發生大火，造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。許多名人紛紛發話替香港祈福、捐錢，希望早日恢復家園。而甄子丹的妻子汪詩詩，28日在IG發文表示「火災不是由竹棚架引起的」，是中國大陸易燃護網釀禍，意外遭到大陸網友炎上，讓她趕緊為此道歉。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
KIA跨界休旅Stonic小改款大格局，裡外造型更亮眼、座艙科技化大升級
KIA推出小改款 Stonic，這款城市跨界休旅帶來了全新的外觀和內裝設計，並可提供汽油和輕油電複合動力系統兩種動力選項，度混合動力系統，現役Stonic是在2017年首度發表，此次是Stonic的二度改款。汽車日報 ・ 1 天前
【怎能不愛車】1.5億怪物交付！布加迪Bolide「最終車主」背景超狂
布加迪（Bugatti）旗下最狂的賽道機器Bolide宣告停產，象徵W16時代正式進入倒數。第40輛、也是系列最終一輛Bolide，已經在法國莫爾塞姆工廠交付給真正的車主，而這位買家直接到原廠領車，更加凸顯這款車的稀有與地位。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 6 小時前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前