國道一號楠梓路段，日前有民眾開車上路，前車的後座，突然摔落一名男子，後方轎車緊急煞車，才沒有釀成重大事故，但警方深入追查，發現掉落車外的洪姓男子，疑似和前女友有債務糾紛，當天要北上到嘉義，找現任女友當保證人，處理債務問題，洪男不願意，才會跳車逃逸。警方將通知車上4人到案說明，釐清案情。





驚! 國道"離奇掉出1人" 跳車男疑債務問題不想害到女友

目擊民眾表示，看到路肩停了一輛轎車，車上兩名男子下車後逆向往回跑，疑似要抓回掉落車外的男子。（圖／臉書@壞波妞の旅行食踨提供）

國道上，車流順暢，突然間，前方好幾部轎車急踩煞車，原來是中間車道站了一名男子，右前方路肩更停了一輛銀色轎車，兩名男子下車往回跑，疑似要抓回掉落車外的男子。目擊駕駛盧先生表示，就看到路肩有一台白色的Altis，就兩個人下車就開始往後狂奔，我就覺得很奇怪，因為一般來說他也沒有放車輛故障的三角標示，我就想說奇怪他們兩個在跑什麼。





驚! 國道"離奇掉出1人" 跳車男疑債務問題不想害到女友

國道洪姓男子離奇跳車的驚魂事件，警方深入追查發現背後疑似有債務糾葛。（圖／爆料公社提供）





時間往前回推，男子不明原因摔落車外，當時一旁轎車嚇到，全往旁邊閃，還好他過沒幾秒自行爬起身，只是後方駕駛目睹驚險瞬間，被嚇壞了，更懷疑案情不單純。目擊駕駛盧先生表示，網友的留言有看到好像是說有債務糾紛啦，就是從後座開門，要逃走的樣子，他是被挾持的，那兩個人下車應該就是要追他的。





事發地點就在國道一號北向353.7公里處，原以為單純是後座乘客睡著，不小心滾落車外，但警方追查，發現摔落的64歲洪姓男子，疑似和前女友有債務糾紛，前女友不滿洪男，拿她的房子抵押貸款，要求洪男處理債務，當天原本要到嘉義找現任女友當保證人，但洪男後悔，才會跳車逃逸。國道警岡山分隊小隊長任國強表示，本大隊將調閱CCTV影像，追查該自小客車車主到案說明，查證後如有違反交通法規依法舉發，若有涉及公共危險部分將依法偵辦。究竟洪男是否涉及債務問題，警方將傳喚4名相關人士，到案說明，釐清案情，但因為私人糾紛，隨意在國道上跳車逃逸，危險行為真的不可取。





