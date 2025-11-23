驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中

【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報趕抵現場，發現1名年約70多歲的男性倒臥地面，腹部重創，臟器外露，旁邊可見疑似爆裂物碎片。儘管男子受創嚴重，但救援人員表示其意識尚屬清晰，已立即將其送醫急救，事件震驚社區。

基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷。（圖／翻攝畫面）

警方隨後趕抵現場調查，透過監視器畫面發現，男子在廟中焚香祈福後，點燃胸前的導火線，隨即引爆綁在身上的鞭炮。經查訪男子家屬得知，他平時雖獨居，但經常出現在宮廟與民眾泡茶談天，對於他選擇以如此方式自傷，親友無不感到錯愕與悲痛。



《緯來新聞網》提醒您：

★ 珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮 ★

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

