驚！基隆碇內發現新汙染源 用水吃緊「暖暖、仁愛區」3天後恐停水

基隆暖暖區碇內源遠路出現疑似新汙染源。（翻攝謝國樑臉書）

基隆自來水遭污染，多區民眾發現水有油味，影響基隆超過10.5萬戶。除基隆河遭汙染外，現在發現暖暖區碇內源遠路也有新汙染源，市長謝國樑宣布今（3日）成立前進指揮所，同時預告暖暖、仁愛區3天後，恐面臨停水危機。

因基隆河遭汙染，事發後台水停止抽取原水，改西勢水庫供應，但此水庫蓄水量僅約35萬噸，換算只能支撐3天民生供水量，若未能排除汙染源，暖暖區及仁愛區南榮新村等高地約3.5萬戶，料將進行預防性停水。

市府說明，自來水第一區處處長張子中表示，目前從基隆河觀察到的疑似汙染物（呈油狀、乳化白化外觀）仍持續存在，尚未完全消散。相關單位雖已清查沿線環境並採樣，但仍無法確定汙染源頭與排放方式。由於汙染尚未改善，取水仍無法恢復。

謝國樑、林沛祥昨晚前往勘查。（翻攝謝國樑臉書）

另外，暖暖碇內傳發現新汙染源，謝國樑昨與立委林沛祥前往勘查，並宣布明於碇內成立前進指揮所，同時提醒民眾提前儲水。

基市府五項應變如下：

成立「前進指揮所」：12月3日上午 10 點於碇內福安宮前設置，我也將親自前往，追蹤汙染清除與水情調度之掌握。 中央、新北市共同支援：已向中央請求協助，新北市政府亦派兩位局長加入上游汙染追查。 專家投入現場：謝國樑表示，他已與環境部長彭啟明通電話，感謝環境部將派遣專家支援檢測與清理，並建請水利署加入處理。 啟動汙染清除：台水委託專業廠商處理溝渠汙染物，力求一天半內完成並檢測；若合格即恢復取水。 司法調查啟動：謝國樑說，已請政風處向地檢署告發，目前由檢方指揮偵辦，警察局全力追查汙染來源。

