驚！外送員送慶生氣球突爆炸！電梯瞬間變火海

印度孟買戈雷加奧恩地區的阿莫爾大廈，2月2日晚間發生一起駭人的氣球爆炸事故。根據監視器畫面顯示，32歲外送員馬哈托攜帶裝有10至12顆氫氣球的塑膠袋進入電梯，準備送往住戶家中供慶生使用。

事發當時，電梯內還有21歲女大學生塔普里亞，她當晚剛抵達孟買，正要前往大廈探望阿姨。就在電梯門關閉後不久，馬哈托手中的氣球在靠近牆壁的瞬間突然起火爆炸。監視器畫面記錄下驚悚的一幕，猛烈火舌在狹小密閉空間內瞬間竄升，劇烈的爆炸火花一度完全吞噬監視鏡頭。

塔普里亞在這場突如其來的爆炸中，手臂、頸部及腹部遭受嚴重燒燙傷。她表示，爆炸發生得太過突然，讓她完全措手不及，渾身感受到劇烈疼痛。她指控這起事故完全是由於外送員雇主的疏忽與魯莽行為所造成。

馬哈托本人同樣在爆炸中身體多處燒傷。所幸電梯門尚未完全關閉，三人得以迅速逃離現場。另一名身穿深色衣服的男子因距離氣球較遠，僅受輕傷。目前馬哈托與塔普里亞經送醫治療後，已脫離生命危險。

孟買戈雷加奧恩警方已正式對氣球店老闆賈斯瓦以疏忽職守罪名立案調查。警方指出，業者在交付填充易燃氫氣的氣球時，未對員工進行必要的安全培訓，也未告知運送過程中的潛在風險，未提供任何安全保障及指引。

這起事件凸顯出氫氣球運送的安全隱患。氫氣作為易燃氣體，在密閉空間內遇到靜電或摩擦極易引發爆炸。目前當局正深入調查事故原因，並將檢討相關安全規範，避免類似悲劇再次發生。

